Croații l-au cedat sub formă de împrumut pe portarul Nikola Cavlina, în vârstă de 23 de ani, la Como, formația patronată de cei mai bogați oameni din fotbalul italian.



Formația din Zagreb, care se laudă cu un start perfect de sezon în campionatul intern, a decis să renunțe temporar la serviciile goalkeeper-ului evaluat la 750.000 de euro, care va avea șansa să evolueze în puternicul campionat al Italiei.



Clubul din Serie A a confirmat transferul printr-un comunicat postat pe rețelele de socializare: "Como 1907 are plăcerea să anunțe sosirea portarului croat U21, Nikola Cavlina, care se alătură echipei sub formă de împrumut de la Dinamo Zagreb, cu opțiune de cumpărare. Format la academia lui Dinamo Zagreb, a acumulat experiență la Lokomotiva Zagreb, unde a adunat peste 65 de apariții în prima ligă. La nivel internațional, a reprezentat Croația de la U15 până la U21".



Patronii lui Como au o avere de peste 50 de miliarde de dolari



Noua destinație a lui Cavlina nu este una oarecare. Como este clubul cu cei mai puternici finanțatori din Peninsulă. Frații Robert Budi și Michael Hartono, acționarii principali ai echipei antrenate de Cesc Fabregas, dețin o avere estimată la 50,3 miliarde de dolari.



Aceștia au preluat clubul în 2019, pe când se afla în Serie D, și l-au propulsat pe prima scenă a fotbalului italian, investind doar în această vară 104 milioane de euro în transferuri.



Pentru FCSB, duelul cu Dinamo Zagreb se anunță unul de foc în drumul către optimile Europa League, campioana României urmând să întâlnească o echipă cu o forță financiară și sportivă redutabilă.

