Flavius Daniliuc, fundașul austriac cu origini românești, va semna un contract cu FC Basel, echipă care va concura în Europa League.



Jucătorul în vârstă de 24 de ani, care a evoluat la Salernitana, va părăsi clubul italian și va semna un acord cu formația elvețiană valabil până în 2028, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. Transferul a fost confirmat de portalul italian SportMediaset, deși suma transferului nu a fost făcută publică.



Daniliuc semnează cu rivala FCSB-ului din Europa League



Daniliuc a fost unul dintre cei mai apreciați tineri fundași din Europa, având un parcurs impresionant în academiile unor cluburi mari, precum Real Madrid și Bayern Munchen.



Fundașul care a refuzat România o va întâlni în această competiție pe FCSB, echipă cu care FC Basel se va confrunta în faza grupelor din Europa League.



Echipa elvețiană a fost eliminată în play-off-ul UEFA Champions League de către FC Copenhaga, dar și-a asigurat locul în competiția europeană secundară.



Flavius Daniliuc a ajuns în Italia în 2022, când Salernitana l-a transferat de la OGC Nice pentru o sumă de 5,8 milioane de euro. Atunci, cota de piață a fundașului era nici mai mult, nici mai puțin de opt milioane de euro.

