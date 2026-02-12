Naționala României a fost repartizată într-o grupă extrem de dificilă în urma evenimentului desfășurat la Bruxelles. Tricolorii vor evolua în Grupa B4, unde vor da piept cu Polonia, venită din prima urnă valorică, Bosnia și Herțegovina, și Suedia, repartizată din ultima urnă.

Imediat după anunțarea componenței grupelor, jurnaliștii de la Sarajevo au analizat adversarii și au pus o etichetă clară duelurilor care urmează. Presa din Bosnia a remarcat că atât polonezii, cât și românii sunt „cunoștințe vechi” pentru selecționata „dragonilor”.

Bilanț recent nefavorabil cu bosniacii

România a fost adversara Bosniei în preliminariile Cupei Mondiale, campanie în care tricolorii au suferit în fața ex-iugoslavilor. Echipa noastră a pierdut ambele manșe, 0-1 pe teren propriu și 1-3 în deplasare. Rezultatul din retur a fost decisiv pentru clasamentul final al acelei campanii, confirmând poziția secundă pentru „dragoni”, în timp ce România a mers la baraj.

Totuși, privind imaginea de ansamblu a celor opt confruntări directe, statistica rămâne de partea noastră. România are patru victorii, față de două ale bosniacilor, celelalte rezultate fiind remize. Ultimul succes românesc datează din 2022, un 4-1 spectaculos.