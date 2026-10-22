Alaa Bellaarouch (24 de ani), portarul împrumutat de la Braga, în vară, are evoluții apreciate în tricoul lui Dinamo și a contribuit la seria excelentă a liderului din Superliga. Portarul nu a încasat niciun gol în ultimele trei meciuri.

Dinamo va plăti spre finalul sezonului 500.000 de euro pentru transferul definitiv al lui Alaa Bellaarouch

Cu toate acestea, Dinamo nu se grăbește să achite clauza de transfer definitiv. Andrei Nicolescu anunță că Bellaarouch va fi achiziționat definitiv de la Braga, pentru 500.000 de euro, spre finalul campionatului, atunci când este termenul limită.

"La Bellaarouch nu avem ce să discutăm. Avem o opțiune. E negociat deja contractul lui pe următoarele două sezoane. Opțiunea doar trebuie exercitată de noi până la finalul lunii mai. Cum nu stăm pe niște saci de bani, o vom exercita cât mai aproape de termenul limită. Din punct de vedere financiar, trebuie să ne facem calculele cât mai bine", a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Întrebat dacă nu ar fi mai confortabil pentru Bellaarouch ca respectiva clauză să fie achitată cât mai rapid, Nicolescu a răspuns: "El știe poziția clubului. O vede. Lucrăm la asta împreună. El nu jucase de foarte mult timp când a venit. Am avut confirmarea antrenorului cu portarii, care a spus că dacă îi punem la dispoziție ce putem noi, el va performa. A fost un risc, noi nu știam sută la sută că se va întâmpla asta. El, când a venit, a venit setat pentru acest tip de evoluții pentru că știe unde vrea să ajungă. Ce conform să-i oferim mai mult decât asta?".

Bellaarouch, crescut de Strasbourg, a strâns 15 meciuri în Ligue 1 înainte să fie cumpărat de Braga, vara trecută, pentru 300.000 de euro. În Portugalia, marocanul a fost utilizat în doar două partide, fapt ce i-a facilitat transferul la Dinamo.

Evoluțiile bune de la Dinamo l-au adus pe Bellaarouch și în lotul naționalei de seniori a Marocului. Goalkeeper-ul nu a apucat să debuteze la echipa care ocupă locul 7 în ierarhia FIFA.