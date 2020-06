O imagine de la inceputul partidei dintre Manchester City si Burnley a starnit CONTROVERSE in toata lumea! Ce s-a intamplat pe Etihad

Dincolo de golurile reusite de Silva, Foden si Mahrez, unul dintre momentele care au atras toate privirile s-a petrecut inainte de inceputul partidei.

Jucatorii celor doua echipe au ingenuncheat pentru a-si arata sustinerea fata de oamenii de culoare si fata de cei care protesteaza in toata lumea impotriva rasismului.

In acele momente, insa, deasupra stadionului din Manchester a aparut un mesaj menit sa distraga atentia de la actiunea "Black Lives Matter".

Mesajul care a indignat pe toata lumea, devenind rapid viral pe retelele de socializare, spunea: "White Lives Matter".

Players and staff were taking a knee in support of #BlackLivesMatter at the time..

Players and officials take a knee in support of #BlackLivesMatter

At the same time, a 'White Lives Matter - Burnley' banner is flown over the Etihad Stadium.

No words. pic.twitter.com/jPxGsXTrhI