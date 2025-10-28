A venit verdictul pentru De Bruyne! Cât timp va fi OUT starul lui Napoli

A venit verdictul pentru De Bruyne! C&acirc;t timp va fi OUT starul lui Napoli Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Kevin De Bruyne s-a accidentat în derby-ul Napoli - Inter 3-1.

TAGS:
accidentareKevin De BruyneNapoliSerie AInter
Din articol

Napoletanii s-au impus fără probleme în duelul cu echipa lui Cristi Chivu, dar au primit vești rele după victoria în fața contracandidatei la titlu în Italia.

Napoli nu se va putea baza pentru o perioadă lungă pe starul echipei, Kevin De Bruyne.

Kevin De Bruyne, OUT pentru o perioadă lungă după accidentarea din Napoli - Inter

Mijlocașul belgian a deschis scorul în derby-ul cu Inter, după ce a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 33. Imediat după ce a înscris, De Bruyne s-a accidentat și Antonio Conte a fost nevoit să îl înlocuiască pe jucătorul de 34 de ani cu Mathias Olivera. 

Cu toate că cei de la Napoli sperau ca accidentarea jucătorului venit în această vară de la Manchester City să nu fie atât de gravă, dar se pare că De Bruyne va sta o perioadă destul de lungă departe de teren.

Starul belgian are o leziune gravă a bicepsului femural și a optat pentru operație, astfel că DE Bruyne va lipsi în jur de cinci luni de pe teren, conform footmercato.net.

Mijlocașul belgian a reușit patru goluri și două pase decisive în 11 meciuri jucate pentru Napoli.

20 de milioane de euro este cota lui Kevin De Bruyne, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce a descoperit un bărbat care a depus 770.000 de euro la bancă timp de 3 ani, după ce a pus contul pe numele soției
Ce a descoperit un bărbat care a depus 770.000 de euro la bancă timp de 3 ani, după ce a pus contul pe numele soției
ARTICOLE PE SUBIECT
C&acirc;t va lipsi Kevin De Bruyne! Anunțul făcut de Napoli: &rdquo;leziune de amploare&rdquo;
Cât va lipsi Kevin De Bruyne! Anunțul făcut de Napoli: ”leziune de amploare”
Cum l-au numit italienii pe Chivu după scandalul de la Napoli: Ne-a dat o lecție
Cum l-au numit italienii pe Chivu după scandalul de la Napoli: "Ne-a dat o lecție"
Au venit și criticile din partea lui Capello! Italianul nu l-a iertat pe Cristi Chivu după Napoli - Inter
Au venit și criticile din partea lui Capello! Italianul nu l-a iertat pe Cristi Chivu după Napoli - Inter
ULTIMELE STIRI
Antrenorul din Superliga are zilele numerate: &bdquo;Este principalul vinovat&rdquo;
Antrenorul din Superliga are zilele numerate: „Este principalul vinovat”
Dinamo joacă ACUM &icirc;n Champions League meciul calificării!
Dinamo joacă ACUM în Champions League meciul calificării!
Două goluri ACUM &icirc;n CSM Slatina - CFR Cluj! Scor alb cu ROȘU &icirc;n derby-ul secuiesc FK Csikszereda - Sepsi OSK și NE-BU-NI-E &icirc;n 90+4 la Sporting Liești &ndash; Oțelul Galați
Două goluri ACUM în CSM Slatina - CFR Cluj! Scor alb cu ROȘU în derby-ul secuiesc FK Csikszereda - Sepsi OSK și NE-BU-NI-E în '90+4 la Sporting Liești – Oțelul Galați
CS Dinamo &ndash; Dinamo, ECHIPELE DE START &icirc;n duelul istoric din Cupa Rom&acirc;niei! LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:00
CS Dinamo – Dinamo, ECHIPELE DE START în duelul istoric din Cupa României! LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:00
Verdictul medicilor &icirc;n cazul accidentării lui Juri Cisotti! C&acirc;te meciuri ratează italianul de la FCSB
Verdictul medicilor în cazul accidentării lui Juri Cisotti! Câte meciuri ratează italianul de la FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
NU pentru revenirea la CFR Cluj: M-au dat afară de două ori!

NU pentru revenirea la CFR Cluj: "M-au dat afară de două ori!"

Tragic! Fotbalistul lui Inter a omor&acirc;t un om &icirc;n scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia

Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia

Mirel Rădoi, OUT de la Craiova? Reacția lui Mihai Rotaru

Mirel Rădoi, OUT de la Craiova? Reacția lui Mihai Rotaru

&Icirc;ncepe revoluția la FCSB! Cine sunt cei 6 jucători cărora li se pregătește plecarea

Începe revoluția la FCSB! Cine sunt cei 6 jucători cărora li se pregătește plecarea

Lucescu &bdquo;fierbe&ldquo;: jucătorul de la care avea mari așteptări, &bdquo;lipit&ldquo; de bancă, &icirc;n cădere liberă!

Lucescu „fierbe“: jucătorul de la care avea mari așteptări, „lipit“ de bancă, în cădere liberă!

FCSB, desființată? Fostul winger din Ghencea anunță: &rdquo;La UEFA nu merge să iei pe blat&rdquo;

FCSB, desființată? Fostul winger din Ghencea anunță: ”La UEFA nu merge să iei pe blat”



Recomandarile redactiei
Antrenorul din Superliga are zilele numerate: &bdquo;Este principalul vinovat&rdquo;
Antrenorul din Superliga are zilele numerate: „Este principalul vinovat”
Verdictul medicilor &icirc;n cazul accidentării lui Juri Cisotti! C&acirc;te meciuri ratează italianul de la FCSB
Verdictul medicilor în cazul accidentării lui Juri Cisotti! Câte meciuri ratează italianul de la FCSB
Două goluri ACUM &icirc;n CSM Slatina - CFR Cluj! Scor alb cu ROȘU &icirc;n derby-ul secuiesc FK Csikszereda - Sepsi OSK și NE-BU-NI-E &icirc;n 90+4 la Sporting Liești &ndash; Oțelul Galați
Două goluri ACUM în CSM Slatina - CFR Cluj! Scor alb cu ROȘU în derby-ul secuiesc FK Csikszereda - Sepsi OSK și NE-BU-NI-E în '90+4 la Sporting Liești – Oțelul Galați
Patrick Vieira a reacționat după decizia lui Dan Șucu și a dezvăluit ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu &rdquo;dispărutul&rdquo; Nicolae Stanciu
Patrick Vieira a reacționat după decizia lui Dan Șucu și a dezvăluit ce se întâmplă cu ”dispărutul” Nicolae Stanciu
Dinamo joacă ACUM &icirc;n Champions League meciul calificării!
Dinamo joacă ACUM în Champions League meciul calificării!
Alte subiecte de interes
C&acirc;nd revine Albion Rrahmani la Rapid după accidentarea suferită &icirc;n meciul cu CFR
Când revine Albion Rrahmani la Rapid după accidentarea suferită în meciul cu CFR
Sf&acirc;rșit de drum la Roland Garros pentru Novak Djokovic, deși e calificat &icirc;n sferturi? &rdquo;M-am accidentat, sunt &icirc;ncă &icirc;n viaţă, da&rdquo;
Sfârșit de drum la Roland Garros pentru Novak Djokovic, deși e calificat în sferturi? ”M-am accidentat, sunt încă în viaţă, da”
Pep Guardiola a dezvăluit ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Kevin de Bruyne: &rdquo;Clubul m-a informat&rdquo;
Pep Guardiola a dezvăluit ce se întâmplă cu Kevin de Bruyne: ”Clubul m-a informat”
Pep Guardiola a rostit patru cuvinte despre plecarea lui Kevin De Bruyne de la Manchester City
Pep Guardiola a rostit patru cuvinte despre plecarea lui Kevin De Bruyne de la Manchester City
Victor Osimhen a spus &rdquo;DA&rdquo; și pleacă de la Napoli! Unde e așteptat să semneze
Victor Osimhen a spus ”DA” și pleacă de la Napoli! Unde e așteptat să semneze
Osimhen, transferat de PSG! Parizienii plătesc peste 100 de milioane de euro pentru atacantul lui Napoli
Osimhen, transferat de PSG! Parizienii plătesc peste 100 de milioane de euro pentru atacantul lui Napoli
CITESTE SI
Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă &icirc;n camera de gardă la doar 37 de ani

stirileprotv Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă la doar 37 de ani

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Ce a descoperit un bărbat care a depus 770.000 de euro la bancă timp de 3 ani, după ce a pus contul pe numele soției

stirileprotv Ce a descoperit un bărbat care a depus 770.000 de euro la bancă timp de 3 ani, după ce a pus contul pe numele soției

Facturile uriașe la energie plătite de rom&acirc;ni au ajuns &icirc;n atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

stirileprotv Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!