Au venit și criticile din partea lui Capello! Italianul nu l-a iertat pe Cristi Chivu după Napoli - Inter

Napoli s-a impus pe teren propriu în fața lui Inter, scor 3-1, în derby-ul din etapa a opta din Serie A.
Napoletanii au punctat prin De Bruyne (33'), McTominay (54') și Anguissa (67'), în timp ce trupa lui Cristi Chivu a marcat prin Calhanoglu (59').
Fabio Capello, dezamăgit de jocul prestat de Inter
Fabio Capello a analizat partida de pe stadionul „Diego Maradona” și a explicat faptul că Inter a jucat complet diferit față de cum se aștepta fostul antrenor italian.
Dacă după victoria din Champions League, Capello l-a lăudat pe Chivu, acum nu a mai fost cazul. Italianul a avut impresia că Napoli a arătat precum „nerazzurri” în ultimele meciuri.
„Napoli-Inter a fost o reflectare a acestui campionat, în care totul se schimbă foarte, foarte repede. La fluierul final, am avut impresia că rolurile se întorseseră: Napoli arăta ca Inter-ul pe care îl vedeam până ieri, o echipă compactă, hotărâtă și cinică, care nu dăduse greș de la mijlocul lunii septembrie; Inter arăta ca Napoli în genunchi între Torino și Eindhoven, o echipă dezorganizată, vulnerabilă, care trece printr-o criză de identitate.”, a spus Fabio Capello, conform TMW.com.
Inter și-a întrerupt seria de șapte victorii consecutive în toate competițiile.
În urma acestui succes, Napoli a urcat pe primul loc în Serie a, cu 18 puncte în opt partide, în timp ce Inter a căzut pe locul patru cu 15 puncte.