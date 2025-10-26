Au venit și criticile din partea lui Capello! Italianul nu l-a iertat pe Cristi Chivu după Napoli - Inter

Napoli s-a impus pe teren propriu în fața lui Inter, scor 3-1, în derby-ul din etapa a opta din Serie A.

Napoletanii au punctat prin De Bruyne (33'), McTominay (54') și Anguissa (67'), în timp ce trupa lui Cristi Chivu a marcat prin Calhanoglu (59').

Fabio Capello, dezamăgit de jocul prestat de Inter

Fabio Capello a analizat partida de pe stadionul „Diego Maradona” și a explicat faptul că Inter a jucat complet diferit față de cum se aștepta fostul antrenor italian.

Dacă după victoria din Champions League, Capello l-a lăudat pe Chivu, acum nu a mai fost cazul. Italianul a avut impresia că Napoli a arătat precum „nerazzurri” în ultimele meciuri.