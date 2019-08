"Care e diferenta dintre tine si Messi?" Cristiano Ronaldo a raspuns fara EZITARE! De ce se considera mai bun

Cristiano Ronaldo e convins ca a avut o cariera mai buna decat Leo Messi.

Lionel Messi sau Ronaldo? E dilema secolului. Cristiano Ronaldo a fost intrebat recent despre diferentele dintre el si marele rival. Portughezul a raspuns fara ezitare:

"Diferenta dintre mine si Messi este ca am jucat la cluburi diferite si am castigat Champions League cu ele. Am fost cel mai bun marcator din Champions League de sase ori la rand. Nu sunt multi jucatori care au castigat Champions League de cinci ori, iar din acest motiv cred ca ma identific cu aceasta competitie", a spus Cristiano Ronaldo, care a avut insa si cuvinte de lauda pentru marele sau rival. "Messi este un jucator excelent, care nu va fi amintit doar pentru Baloanele sale de Aur, dar si pentru faptul ca a fost an de an acolo sus, la fel ca si mine", a mai spus Ronaldo.

Cristiano Ronaldo a plecat de la Real Madrdi, insa nu il uita pe Zinedine Zidane, antrenorul alaturi de care a cucerit Champions League de trei ori la rand, un record istoric.

"Zidane m-a facut sa ma simt special. Nu a schimba modul in care joc, am ramas acelasi. Dar Zidane m-a ajutat. L-am placut mult ca persoana, iar atunci cand a devenit antrenorul meu stiam ca va fi bun pentru ca eram fan Zidane. Pentru felul sau de a fi, pentru cum vorbeste, pentru cum conduce echipa, pentru cum m-a tratat", a spu Ronaldo.

Cristiano Ronaldo nu e pregatit sa-si incheie cariera la 34 de ani. "Ma trezesc in fiecare dimineata cu gandul de a castiga ceva, nu e doar despre bani. Din fericire, banii nu imi lipsesc. Vreau sa-mi castig locul in istoria fotbalului. Sa castig cat mai multe trofee", a spus Ronaldo.