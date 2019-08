OFICIAL: Uhrin a semnat cu Dinamo! Cat castiga pe luna si ce obiectiv are

Dusan Uhrin Jr. e noul antrenor al lui Dinamo.

16:30 Clubul a anuntat oficial numirea lui Uhrin pe banca alb-rosiilor.

Antrenorul ceh s-a inteles cu 'cainii' pentru un contract pana in vara anului viitor. Va castiga 10 000 de euro pe luna in Stefan cel Mare. Uhrin are trecute in contract si mai multe bonusuri de performanta, anunta Digisport. Obiectivul sau e identic cu cel impus lui Neagoe, calificarea in play-off-ul Ligii 1.

Uhrin intra rapid in paine. Diseara va conduce primul antrenament al echipei!

Dinamo s-a despartit oficial aseara de Eugen Neagoe, care isi continua recuperarea dupa criza cardiaca din timpul meciului cu Craiova, din etapa a doua a campionatului.

