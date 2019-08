Il mai vrei la Steaua?! :) INCREDIBIL! Atacantul cumparat acum 5 ani de City cu 35 de milioane se antreneaza cu o echipa din liga a 4-a!

Are doar 30 de ani, dar cariera lui e departe de cele mai bune zile.

Ivorianul Bony se antreneaza cu Newport County, din liga a 4-a engleza. Fotbalistul cumparat acum 5 ani de City de la Swansea cu 35 de milioane de euro a jucat in ultimele luni la Al Arabi, in Qatar.

Bony n-a confirmat asteptarile la City. A jucat 46 de meciuri si a marcat de 10 ori in toate competitiile si a parasit clubul dupa ce Guardiona a devenit manager, in 2016. Dupa un sezon la Stoke, Bony s-a intors la Swansea, apoi a fost cedat la Al Arabi.

Africanul a fost aproape de Steaua in 2010, cand Piturca a incercat sa-l aduca de la Sparta Praga. Becali n-a vrut sa achite 1,5 milioane de euro, cat cereau cehii. Dupa un an, Bony pleca la Vitesse, in Olanda, de unde a fost luat de Swansea in 2013.





