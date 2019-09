A fost stabilit programul pentru Campionatul Mondial al Cluburilor din 2019. Cu ce echipe se va lupta Liverpool pentru trofeu

Lista partidelor de la Campionatul Mondial al Cluburilor din 2019 a fost stabilita. Tragerea la sorti a avut loc luni la Zurich.

Competitia din anul acesta va fi gazduita de Qatar si va avea loc in perioada 11-21 decembrie 2019.

La turneu vor lua parte sapte echipe: Al Sadd (Qatar - tara gazda), Hienghene Sport (Noua Caledonie, Oceania – castigatoare a Ligii Campionilor OFC), CF Monterrey (Mexic, CONCACAF – castigatoarea Ligii Campionilor CONCACAF), Esperance Tunis (Tunisia, CAF – castigatoarea Ligii Campionilor din Africa), Liverpool FC (Anglia, UEFA – castigatoarea Ligii Campionilor UEFA), castigatoarea Ligii Campionilor Asiei (finala se disputa pe 9 si 24 noiembrie) si castigatoarea CONMEBOL Libertadores (finala se disputa pe 23 noiembrie).

Programul pentru Campionatul Mondial al Cluburilor din 2019 va fi urmatorul:

Runda 1, 11 decembrie: Al Sadd – Hienghene Sport (Meciul 1)

Runda 2, 14 decembrie: CF Monterrey – Castigatoarea din meciul 1 (Meciul 2)

Runda 2, 14 decembrie: Castigatoarea Ligii Campionilor Asiei – Esperance Tunis (Meciul 3)

Semifinala 1, 17 decembrie: Castigatoarea CONMEBOL Libertadores – Castigatoarea din meciul 3

Semifinala 2, 18 decembrie: Castigatoarea din meciul 2 – Liverpool

Finala mica si finala mare vor avea loc in data de 21 decembrie.

In cazul in care Al Sadd va castiga Liga Campionilor din Asia va intra direct in runda a 2-a la Campionatul Mondial al Cluburilor si finalista ii va lua locul din prima runda. Astfel, Al Sadd va juca in runda a 2-a cu Esperance Tunis.

Real Madrid este actuala detinatoare a Campionatului Mondial al Cluburilor dupa ce a reusit sa o invinga in 2018 cu scorul de 4-1 pe Al Ain.