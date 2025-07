Londonezii s-au impus cu 3-0 chiar în fața lui Donald Trump. Cole Palmer a înscris în minutul 22 și în minutul 30, iar Joao Pedro, care a avut parte și de un conflict cu Luis Enrique, a stabilit scorul final în minutul 43.

Donald Trump vrea să transforme soccer-ul în fotbal în America

Președintele FIFA, Gianni Infantino, un prieten vechi de-ai lui Trump, a fost cel care l-a invitat pe ”cel mai puternic om din lume” la finala competiției cu premii în valoare totală de peste un miliard de dolari, iar evenimentul l-a impresionat pe președintele Statelor Unite ale Americii.

Un reporter l-a întrebat pe Trump dacă va semna un decret prin care ”soccer-ul” va deveni oficial ”fotbal” și în SUA, iar șeful de la Casa Albă nu a respins ideea.

”Cred că putem face asta. Statele Unite ale Americii se descurcă foarte bine pe scena politică, pe scena financiară. Am fost în Arabia Saudită, am fost în Qatar, am fost în Emiratele Arabe Unite. Aici avem Qatarul, știi, prezența lor importantă, dar ai toți liderii acolo și apoi te uiți la NATO, toți liderii au spus: «acum un an, țara ta era moartă, iar acum ai cea mai fierbinte țară din lume».

Este mult adevăr în asta, mergeam foarte prost ca țară sub o administrație incompetentă, iar acum avem o țară fierbinte. Este cu adevărat fierbinte. Și cred că și fotbalul va fi fierbinte aici.

Sportul este despre unitate, despre a fi împreună, despre multă dragoste între țări. Cred că acesta este probabil cel mai internațional sport, așa că poate cu adevărat să unească lumea”, a spus Donald Trump.

