Slovacia a fost și ea eliminată de Kosovo după un dramatic 3-4.

Ședință de urgență în Slovacia pe tema viitorului selecționer

La fel ca în cazul României, unde contractul lui Mircea Lucescu va expira după meciul programat marți, 31 martie, și Slovacia ar putea rămâne fără selecționer. Și contractul italianului Francesco Calzona va expira după amicalul cu România.

Dacă în ceea ce privește naționala României, despărțirea de Mircea Lucescu este sigură, mai ales că legendarul antrenor se confruntă cu probleme serioase de sănătate, iar duminică dimineață i s-a făcut rău în cantonamentul de la Mogoșoaia, situația lui Calzona este incertă.

Federația din Slovacia ia în considerare să îi prelungească înțelegerea antrenorului, însă federalii sunt de părere că salariul tehnicianului este mult prea mare. Calzona încasează lunar nu mai puțin de 70.000 de euro, iar cu tot cu staff-ul italianului, federația slovacă trebuie să scoată în fiecare lună din conturi 115.000 de euro.

În interiorul federației, părerile sunt împărțite în ceea ce îl privește pe Calzona, iar viitorul antrenorului va fi decis în cadrul unei ședințe de urgență organizată de federalii slovaci chiar înaintea amicalului cu România.

La întrunire vor lua parte patru membri ai federației: vicepreședintele Federației Slovace de Fotbal responsabil de echipa națională, Karol Belanik, vicepreședintele Federației Slovace de Fotbal responsabil de fotbalul profesionist, Ivan Kozak, membrul comitetului executiv responsabil de antrenori, Jan Kocian, și directorul tehnic al federației, Stefan Tarkovic.

Într-un interviu acordat pentru DennikSport, Jan Kocian și-a exprimat deja susținerea față de Francesco Calzona: ”Am convenit să ne întâlnim cât mai curând posibil, ideal înaintea meciului cu România. Vom discuta despre rezolvarea acestei situații. Dacă vom ajunge la o decizie comună, am dori să profităm de prezența fizică a antrenorului în Slovacia și să discutăm cu el posibilitățile.

Eu, personal, cred că Francesco ar trebui să continue. Munca lui la echipa națională este una conceptuală și se vede în evoluția echipei, indiferent de faptul că nu ne-am calificat la Campionatul Mondial. Jucători importanți precum Lobotka și Skriniar au asimilat sistemul său și se identifică cu el. În opinia mea, găsirea unei soluții noi în această situație nu ar fi corectă.

Nu cred că suntem într-un punct în care trebuie să o luăm de la capăt. Francesco a preluat echipa de la zero, iar acum este poate la nivelul cinci. Dacă ar veni un antrenor nou, ar începe din nou de la zero. Dar aceasta este părerea mea și nu știu dacă ceilalți membri ai comitetului de specialitate ar fi de acord cu ea”.