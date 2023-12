LIVE Jeonbuk Hyundai Motors - Bangkok United 0-1 (Wanchai Jarunongkran '4)

UPDATE Echipa de start a lui Dan Petrescu: Nana Boateng (ex-CFR Cluj) este de data aceasta titular.

Paik Seung-ho & Hong Jeong-ho fail to make the bench due to injury but Han Kyyo-won manages to feature as a substitute. #ACL | #ACL2023 | #AFCCL | #JBHvBKU pic.twitter.com/ef8OiHZTbR

Știrea inițială

Jeonbuk Hyundai Motors - Bangkok United, meciul decisiv al echipei lui Dan Petrescu pentru calificarea în optimile AFC Champions League, se joacă de la ora 12:00 în ultima etapă din faza grupelor.

Un egal le este suficient sud-coreenilor pentru a ajunge în optimi din postura de echipă clasată pe locul 2 în grupă.

Conform regulamentului competiției, în optimile AFC Champions League se califică direct câștigătoarele grupelor (10 la număr), iar pentru următoarele 6 locuri rămase se face un clasament între echipele clasate pe pozițiile secunde.

