Atacantul brazilian, în vârstă de 30 de ani, a semnat cu Bangkok United, formație aflată pe locul 5 în campionatul Thailandei.



Mutarea este una surprinzătoare, mai ales că Rivaldinho pleacă după mai puțin de un an de la Qingdao Red Lions, club cu care mai avea contract pe încă doi ani.



Gruparea chineză a încheiat sezonul pe ultimul loc în liga a doua și a retrogradat în al treilea eșalon, iar brazilianul a decis să schimbe complet direcția.



În China, Rivaldinho a bifat 20 de meciuri, în care a marcat 6 goluri și a oferit o pasă decisivă. Potrivit Transfermarkt, atacantul are o cotă de piață de 400.000 de euro.



Rivaldinho a semnat în... Thailanda!

Bangkok United este a 13-a echipă din cariera lui Rivaldinho, după Mogi Mirim, Corinthians, Boavista, Piracicaba, Inter B, Paysandu, Dinamo, Levski Sofia, Viitorul (actuala Farul), Cracovia, Universitatea Craiova și Qingdao Red Lions. În palmares, brazilianul are trei trofee: Cupa Ligii României cu Dinamo, Cupa României cu Farul și Supercupa Poloniei cu Cracovia.



Rivaldinho a bifat deja primele minute la noua sa echipă. Brazilianul a debutat în optimile de finală ale Cupei Thailandei, într-un meci câștigat de Bangkok United cu 3-1 în fața celor de la Kanchanaburi FC. Fiul lui Rivaldo a intrat pe teren în minutul 77, în locul lui Muhsen Al-Ghassani, și a strâns 13 minute în tricoul noii formații.



Pe Rivaldinho îl vom putea vedea din nou în acțiune mâine, 18 ianuarie. Bangkok United va face deplasarea la BG Pathum United în cadrul etapei #17 din Premier League-ul thailandez.

