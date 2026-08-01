Universitatea Craiova a căzut în preliminariile Europa League, după ce a fost învinsă de Levski în dubla manșă din turul 2 preliminar Champions League. Oltenii o vor întâlni pe KuPS în turul 2 preliminar UEL joi, de la 18:00, într-un meci transmis de VOYO SPORT 1.

FCSB a fost eliminată din Conference League, după eșecul cu FK Auda, în timp ce ”U” Cluj a pierdut cu Brann, iar CFR Cluj a trecut de Alashkert și s-a calificat în turul 3 al aceleiași competiții..

Anghel Iordănescu, verdict amar după jocurile echipelor românești în Europa: ”Asta regret”

Anghel Iordănescu, fost selecționer al României, a evidențiat că singura care a confirmat a fost CFR Cluj. Ardelenii au câștigat cu 4-1 la general împotriva lui Alashkert.

”Da, din păcate nu au confirmat, sub nicio formă, poate excepție face CFR Cluj. Ceea ce regret este că până la urmă, echipele de la care așteptam, în mod special Craiova, nu a convins nici prin joc, nici prin rezultate”, a spus Anghel Iordănescu, potrivit as.

Pe cine vor întâlni CFR Cluj și Universitatea Craiova în Europa

CFR Cluj va juca în turul 3 preliminar UEFA Europa Conference League cu Tromso, club care se află în acest moment pe locul 3 în clasamentul primului eșalon al Norvegiei, campionat care se joacă în formatul primăvară-toamnă și care este în desfășurare.

Eliminată de Levski din preliminariile Champions League, Universitatea Craiova îi va întâlni pe finlandezii de la KuPS în turul 3 preliminar UEFA Europa League. Meciul va avea loc joi, 6 august, de la 18:00 și va putea fi urmărit în direct pe VOYO SPORT 1.