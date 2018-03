13 chiar este cu ghinion! Mirajul campioanei mondiale l-a furat, acum isi doreste sa dea timpul inapoi. Ce se intampla cu Munir

Acesta este unul dintre cele mai ghinioniste momente din viata unui fotbalist.

Munir El Haddadi a fost convocat de Vicente Del Bosque in 2014 pentru un meci din preliminariile Euro 2016 impotriva Macedoniei. Potrivit AS, selectionerul nu s-a bazat pe Munir si acesta a apucat sa joace doar 13 minute pentru reprezentativa mare a Spaniei din cauza evolutiilor nesatisfacatoare.

Munir s-a nascut la Madrid din parinti sai sunt marocani. Acum, atacantul de 22 de ani isi doreste sa fi ales echipa nationala a Marocului, unde putea sa primeasca mai usor sanse si alaturi de care ar fi avut sansa sa mearga la Mondialul din Rusia. Insa Munir a jucat deja intr-un meci oficial pentru Spania, iar acum FIFA nu-i mai permite sa schimbe echipa. Potrivit Le Site Info, Federatia de Fotbal Marocana au facut o cerere catre FIFA, dar Forul International a respins-o spunand ca nu va face nici o exceptie si nu-i va permite atacantului sa joace pentu Maroc.

Doar pentru nationala Spaniei mai poate juca Munir, dar concurenta este foarte mare, cu Diego Costa sau Morata in atac. Sansele de a prinde Mondialul sunt din ce in ce mai mici. Munir este imprumutat de la Barcelona la Alaves si a reusit sa marcheze 6 goluri in campionat.