Simona ramane SEFA peste clasamentul WTA inca o luna si jumatate! Ce s-a intamplat dupa eliminarea Carolinei Wozniacki de la Miami

Simona Halep joaca in aceasta seara impotriva Agnieszkai Radwanska, in turul 3 de la Miami. Meciul e de la 19:00 pe www.sport.ro

Simona Halep va bifa o performanta uriasa pentru ea si pentru tenisul romanesc si va ramane pe prima pozitie a clasamentului mondial WTA cel putin 27 de saptamani!

Halep, care joaca in aceasta seara in turul 3 de la Miami, contra polonezei Radwanska, are aceasta sansa ca urmare a eliminarii danezei Wozniacki.

Wozniacki a fost invinsa azi-noapte de Monica Puig (82 WTA), scor 6-0, 4-6, 4-6. Daneza a pierdut astfel puncte pretioase, dat fiind ca anul trecut a jucat finala turneului de la Miami.

Prezenta Simonei pe primul loc al clasamentului mondial va mai putea fi pusa in pericol abia la jumatatea lunii mai. Simona are de aparat 1.000 de puncte la turneul de la Madrid.

Halep le va intrece cu aceasta ocazie pe Sharapova, Tracy Austin si Dinara Safina la numarul de saptamani petrecute pe primul loc.