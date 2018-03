De ce nu vrea sa-i ia Sampaoli pe Icardi si Dybala la Mondial! Situatie bizara: selectionerul prefera doi ANONIMI

Campionatul Mondial din Rusia se apropie, iar selectionerii incep sa-si contureze loturile pentru turneul final de la vara.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV!

Jorge Sampaoli este dispus sa lase acasa doua superstaruri de la Juventus si Inter Milano, pentru ca acestia "nu se pot adapta la stilul de joc", scrie presa de la Buenos Aires.

Sampaoli nu este un fan al lui Dybala si Icardi!

"Va fi foarte dificil pentru Dybala sa se adapteze la stilul nostru de joc. Noi nu am putut sa-l punem in valoare si noi trebuie sa vedem daca jucatorii pe care i-am convocat sunt mai buni decat Paulo. Situatia lui Icardi este similara. Ceea ce face Icardi la Inter este foarte bine, dar la nationala nu are aceeasi evolutie ca la echipa de club. Mi-am dat seama ca tot ceea ce trebuie sa facem este sa muncim din ce in ce mai mult, dar nu avem timp din pacate. Poate timpul de adaptare va fi scurt. Nu vreau sa-i pierd, dar ca antrenor al Argentinei este prioritar sa existe relatii de colaborare pe teren", a spus Jorge Sampaoli.

Dybala si Icardi au fost lasati acasa pentru partidele amicale cu Italia si Spania. Ambii jucatori nu au marcat pana acum pentru Argentina. Dybala are 12 selectii, iar Icardi are doar 4 selectii pentru reprezentativa Argentinei. In locul lui Dybala si Icardi, Sampaoli i-a chemat pe tinerii Pavon si Martinez.