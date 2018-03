"Dinamo o sa se vanda la valoarea unei cirezi de vaci!" Care este pretul corect al lui Dinamo in viziunea lui Dragomir si verdictul sumbru: "Va ajunge mai rau ca Rapidul"

Dumitru Dragomir, fostul presedinte al LPF, este de parere ca suma zvonita pentru vanzarea lui Dinamo, de 5 milioane de euro, este ridicola pentru un club de o asemenea talie.

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV!

Dragomir ironizeaza zvonurile vanzarii lui Dinamo pe 5 milioane de euro si spune ca asta e o suma "pentru o cireada de vaci sau pentru 10 garsoniere mai in centrul orasului".

"Dinamo se va vinde. Se va vinde la valoarea unei cirezi de vaci sau a 10 garsoniere mai in centrul orasului. Sa dai 5 milioane pe un club de talia lui Dinamo este un chilipir. 50 de milioane ar fi suma corecta. Totul este de vanzare in lume, in afara familiei, tarii si a prietenilor. Foamea de bani si frica de faliment te fac sa vinzi tot", a spus Dragomir la Digi.

Dragomir a mai vorbit si despre intentia lui Cornel Dinu a de a-i ajuta pe suporteri sa o preia pe Dinamo de la Negoita: "Initiativa lui Dinu este foarte buna. Implicarea lui este o chestie de viitor. Dar am senzatia ca Dinamo va ajunge mai rau decat Rapidul", a mai spus acesta.

In final, Dragomir a spus ca alegerea lui Danciulescu pentru functia de director general este foarte buna.

"Au luat o decizie buna cu numirea lui Danciulescu. Eu, daca eram la Liga, Danciulescu ar fi fost urmasul meu. El stie asta. As fi luat mandatul, apoi il lasam pe el sa conduca. As fi declinat competentele", a incheiat Dragomir.