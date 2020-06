Program INFERNAL in Premier League! Cand se joace primele derby-uri post-pandemie si cand ar putea ridica Liverpool trofeul de campioana 

Echipele din Anglia si-au aflat programul din urmatoarele 3 saptamani.

Premier League revine pe 17 iunie, regulamentul competitiei fiind recent modificat astfel incat jucatorilor sa le fie mai usor sa isi reintre in ritm si sa se evite accidentarile.

Programul primelor 3 etape le-a fost trimis cluburilor. Din iulie va reveni si Cupa Angliei, iar programul celorlalte etape urmeaza a fi facut tinand cont si de meciurile din Cupa.

In Premier League, primul derby important este cel dintre Everton si Liverpool, care va avea loc pe 21 iunie, de la ora 21. In cazul in care, pe 17 iunie, Arsenal o invinge pe Manchester City, dupa meciul cu Everton echipa lui Jurgen Klopp va deveni campioana pentru prima data dupa 30 de ani.

Programul complet al primelor 3 etape din Premier League

Miercuri, 17 iunie

Ora 20 Aston Villa - Sheffield United

Ora 22:15 Manchester City - Arsenal

Vineri, 19 iunie

Ora 20 Norwich - Southampton

Ora 22 Tottenham - Manchester United

Sambata, 20 iunie

Ora 14:30 Watford - Leicester

Ora 17 Brighton - Arsenal

Ora 19:30 West Ham - Wolves

Ora 21:45 Bournemouth - Crystal Palace

Duminica, 21 iunie

Ora 16 Newcastle - Sheffield United

Ora 18:30 Aston Villa - Chelsea

Ora 21 Everton - Liverpool

Luni, 22 iunie

Ora 22 Manchester City - Burnley

Marti, 23 iunie

Ora 20 Southampton - Arsenal

Ora 23:15 Tottenham - West Ham

Miercuri, 24 iunie

Ora 20 Manchester United - Sheffield United

Newcastle - Aston Villa

Norwich - Everton

Ora 22:15 Liverpool - Crystal Palace

Joi, 25 iunie

Ora 20 Burnley - Watford

Leicester - Brighton

Ora 22:15 Chelsea - Manchester City

Wolves - Bournemouth

Duminica, 28 iunie

Ora 14 Aston Villa - Wolves

Ora 18:30 Watford - Southampton

Luni, 29 iunie

Ora 22 Crystal Palace - Burnley

Marti, 30 iunie

Ora 20 Brighton - Manchester United

Ora 22:15 Sheffield United - Tottenham

Miercuri, 1 iulie

Ora 20 Bournemouth - Newcastle

Everton - Leicester

Ora 22:15 West Ham - Chelsea

Joi, 2 iulie

Ora 20 Arsenal - Norwich

Ora 22:15 Manchester City - Liverpool