"10 milioane pe an e bine?!" Seicul lui PSG a sunat un antrenor din Premier League si i-a propus postul lui Unai Emery

Este mai mult ca sigur ca Unai Emery va pleca de la PSG in vara.

Conform The Guardian, sefii lui PSG au inceput negocierile cu reprezentatii lui Antonio Conte in speranta ca il vor convinge sa mearga la vara pe Parc des Princes.

Chiar daca zilele trecute presa franceza ii anunta pe Massimiliano Allegri si Luis Enrique ca potentialii inlocuitori pentru Emery, se pare ca antrenorul lui Chelsea, Antonio Conte, este principala tinta. Si italianul in varsta de 48 de ani are un sezon foarte slab la Chelsea, care este doar pe locul 4 in Premier League si a fost deja eliminata din UEFA Champions League, dupa 1-4 la general cu Barcelona.

Dupa primele negocieri, parizienii i-au oferit un salariu anual de 10 milioane de euro. In prezent, Conte castiga aproximativ aceeasi suma la Chelsea. Daca nu se vor intelege, pe lista lui PSG mai sunt antrenori ca Diego Simeone, Jose Mourinho si Mauricio Pochettino.