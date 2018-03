"Emery nu va mai antrena echipa din sezonul urmator!" Planurile lui PSG, facute PUBLICE de o vedeta din echipa!

Unai Emery plateste cu postul pentru eliminarea din Champions League.

Unai Emery nu va mai antrena PSG din sezonul urmator, a declarat fundasul parizienilor, Thomas Meunier pentru presa franceza, scrie Reuters.



''O multime de lucruri se vor schimba, inclusiv banca tehnica'', a spus jucatorul belgian.

PSG a fost eliminata de Real Madrid in optimile Ligii Campionilor la fotbal, insa este lider detasat in Ligue 1.

Contractul lui Emery expira la finele actualului sezon.

La inceputul acestei luni, L'Equipe scria ca italianul Antonio Conte, actualul antrenor al celor de la Chelsea Londra, se afla in vizorul clubului francez Paris Saint-Germain, care cauta un inlocuitor pentru spaniolul Unai Emery, dupa eliminarea din optimile de finala ale Ligii Campionilor.

Publicatia din Hexagon preciza ca responsabilii lui PSG au contactat deja anturajul lui Conte, care urmeaza sa se desparta in aceasta vara de gruparea de pe Stamford Bridge, cu care a castigat campionatul Angliei in urma cu un an, dar care traverseaza acum un sezon dezamagitor.