ULTIMA ORA | Suspendare cat pentru retragere! Ce pedeapsa a primit arbitrul care i-a pus piedica unui fotbalist la Nantes - PSG, in Ligue 1

Tony Chapron si-a aflat suspendarea.

Arbitrul francez Tony Chapron, care i-a facut un "tackling" unui jucator in luna ianuarie, la meciul Nantes - PSG, a primit o suspendare de sase luni cu executare si doua luni cu suspendare, in apel, vineri, potrivit unor surse apropiate dosarului, confirmand o informatie aparuta in ziarul regional Le Dauphine Libere.

Chapron s-ar putea sa nu mai apara pe un teren de Ligue 1 sau Ligue 2, deoarece el isi anuntase intentia de a se retrage din activitatea sportiva la finalul sezonului.

Pe 14 ianuarie, in ultimele secunde ale meciului Nantes - PSG (0-1), Tony Chapron i-a pus piedica fundasului Diego Carlos, dupa ce fusese lovit involuntar de jucator.

El i-a cerut scuze jucatorului a doua zi, spunand ca a fost vorba de un "reflex necontrolat" si un "gest nepotrivit".

Gestul sau neobisnuit a iscat numeroase reactii in lumea fotbalului si a facut turul retelelor de socializare.

Pe 1 februarie, el a fost suspendat trei luni cu executare si trei luni cu suspendare de catre comisia de disciplina a Ligii de Fotbal Profesionist din Franta.

Insa arbitrul in varsta de 45 ani a facut apel impotriva acestei sanctiuni, in speranta ca va reveni mai curand pe teren. In schimb, comisia de apel a FFF i-a marit sanctiunea.