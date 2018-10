De neoprit! Hamilton castiga a sasea cursa din ultimele sapte si e aproape de titlul mondial! Vettel, doar pe 6 dupa un acrosaj cu Verstappen

Hamilton a castigat a sasea cursa din ultimele sapte!

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes), plecat din pole position, a castigat, duminica, Marele Premiu al Japoniei la Formula 1, a 17-a etapa a Campionatului Mondial, fiind cronometrat pe circuitul din Suzuka in 1h 27 min. 062/1000 (307,471 km), in timp ce rivalul sau in lupta pentru titlu, germanul Sebastian Vettel (Ferrari), a terminat abia pe locul 6 in urma unui acrosaj cu olandezul Max Verstappen (Red Bull) in turul 8.

Pe locurile urmatoare s-au clasat finlandezul Valtteri Bottas (Mercedes), la 12 sec. 919/1000 si Max Verstappen, la 14 sec.295/1000.

Invingator in sase din ultimele sapte Grand Prix-uri, Hamilton are un avans de 67 de puncte in fata rivalului sau din clasamentul pilotilor, in timp ce Mercedes conduce cu 78 de puncte in fata lui Ferrari in clasamentul constructorilor.

Hamilton ar putea deveni campion mondial cu ocazia Grand Prix-ului SUA, programat pe 21 octombrie, daca va obtine noua puncte mai mult decat Vettel.

Clasamentul oficial al cursei din Japonia

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1 h 27 min. 17 sec. 062/1000

2. Valtteri Bottas (Finlada/Mercedes) la 12.919/1000

3. Max Verstappen (Olanda/Red Bull-TAG Heuer) 14.295/1000

4. Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull-TAG Heuer) 19.495/1000

5. Kimi Raikkonen (Finlanda/Ferrari) 50.998/1000

6. Sebastian Vettel (Germania/Ferrari) 1:09.873/1000

7. Sergio Perez (Mexic/Force India-Mercedes) 1:19.379/1000

8. Romain Grosjean (Franta/Haas-Ferrari) 1:27.198

9. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) ŕ 1:28.055/1000

10. Carlos Sainz Jr (Spania/Renault) la un tur

11. Pierre Gasly (Franta/Toro Rosso-Honda) un tur

12. Marcus Ericsson (Suedia/Sauber-Ferrari) un tur

13. Brendon Hartley (Noua Zeelanda/Toro Rosso-Honda) un tur

14. Fernando Alonso (Spania/McLaren-Renault) un tur

15. Stoffel Vandoorne (Belgia/McLaren-Renault) un tur

16. Serghei Sirotkin (Rusia/Williams-Mercedes) un tur

17. Lance Stroll (Canada/Williams-Mercedes) un tur.

Abandonuri

Kevin Magnussen (Danemarca/Haas): problema mecanica turul 8

Nico Hulkenberg (Germania/Renault): problema mecanica turul 37

Charles Leclerc (Monaco/Sauber): problema mecanica turul 38

Lider in clasamentul Campionatului Mondial al pilotilor este britanicul Lewis Hamilton cu 331 pct, urmat de germanul Sebastian Vettel - 264 pct, finlandezii Valtteri Bottas - 207 pct si Kimi Raikkonen - 196 pct, olandezul Max Verstappen - 173 pct etc.

In clasamentul constructorilor, pe primul loc se afla Mercedes cu 538 pct, urmata de Ferrari 460 pct, Red Bull 319 pct, Renault 92 pct, Haas 84 pct etc.