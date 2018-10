"I-am arestat pe cei 3 care te-au batut dupa meci! Ce vrei sa facem cu ei?" Ce le-a spus McGregor politistilor

McGregor a fost batut in cusca imediat dupa finalul meciului.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Conor McGregor a fost invins in runda a patra de Khabib Nurmagomedov, insa lucrurile nu s-au oprit aici. Imediat dupa meci, rusul a sarit in tribuna si s-a luat la bataie cu unul dintre antrenorii irlandezului, iscand o bataie generala in zona.

In timp ce Khabib se batea in tribuna, Conor a ramas in cusca insa nu a scapat de violente. Unul dintre oamenii din stafful lui Khabib a sarit in cusca si l-a luat la bataie pe Conor, in timp ce acesta era cu spatele.

Din cate se pare, politia a arestat 3 oameni din stafful rusului, insa acestia au avut noroc. Conor nu a dorit sa depuna plangere, asa ca cei 3 au fost eliberati:

"Conor nu a depus plangere, cei 3 oameni arestati din echipa lui Khabib au fost eliberati. Cei doi care au sarit in ring nu vor mai lupta in UFC (cei doi sunt sub contract si ei).", a spus presedintele UFC, Dana White, dupa meci.