Filmul macelului de dupa McGregor - Khabib! Ce l-a facut pe rus sa-si piarda mintile si sa sara la oamenii din stafful irlandezului

Khabib Nurmagomedov l-a invins pe Conor McGregor in cel mai asteptat meci de MMA al anului. Rusul l-a strangulat pe irlandez, iar acesta din urma a batut podeaua.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Imediat dupa ce McGregor a batut podeaua, Khabib s-a ridicat si a sarit din cusca la oamenii irlandezului, aruncand lovituri in stanga si in dreapta. Cei din stafful sau au sarit, la randul lor, pe McGregor! In sala s-a iscat o bataie generala si a fost nevoie de interventia politistilor.

Potrivit celebrului comentator de batai Joe Rogan, totul a pornit de la niste jigniri aduse lui Khabib.

"Dillon Danis l-a insultat oribil pe Kbabib, strigand la el si provocandu-l, apoi Khabib a sarit din cusca si l-a atacat. Nu am putut sa-mi cred ochilor ce se intampla", a spus el.