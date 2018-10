Doi luptatori, DATI AFARA din UFC dupa ce McGregor a fost batut in cusca dupa meci! Khabib risca sa fie dat afara din USA

Imagini incredibile dupa meciul dintre McGregor si Khabib.

Incep sa apara masurile luate dupa bataia generala din cusca si din tribune de la meciul dintre Conor McGregor si Khabib Nurmagomedov. Presedintele UFC, Dana White, a dezvaluit ce masuri au luat cei de la Comisia Atletica, cei care guverneaza meciurile de MMA din USA.

Khabib nu si-a primit banii si risca sa fie dat afara din USA (acesta se antreneaza in USA), acesta fiind rus la origine, iar tatal sau nu a primit viza pentru acest meci. De asemenea, rusul risca sa ramana fara centura.

Primele masuri luate de presedintele UFC a fost sa ii dea afara pe doi dintre cei trei oameni care au sarit sa il bata pe McGregor. Acestia sunt si ei luptatori sub contract cu UFC, iar Dana White a declarat ca nu vor mai lupta niciodata in UFC.

"Comisia Atletica analizeaza imaginile, Khabib nu si-a primit inca banii, Conor si-a primit banii.

Cand eram in mijlocul evenimentelor ma gandeam sa am grija de fani, de jurnalisti, daca ii puneam centura urma sa arunce lumea cu obiecte in ring.

Conor nu a depus plangere, cei 3 oameni arestati din echipa lui Khabib au fost eliberati. Cei doi care au sarit in ring nu vor mai lupta in UFC (cei doi sunt sub contract si ei).

E posibil ca Khabib sa nu mai aiba voie sa intre in tara, sa nu mai primeasca viza. (Tatal lui Khabib nu a primit viza pentru gala).

E posibil sa ii fie luata centura (lui Khabib), Comisia Atletica il va sanctiona foarte dur. Cel care se ocupa de Comisie a fost la meci in seara asta si a luat-o la fuga dupa meci, cand a inceput bataia.", a spus Dana White la conferinta de presa de dupa meci.