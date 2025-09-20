Pilotul britanic Lando Norris (McLaren-Mercedes) a fost cel mai rapid în ultima sesiune de antrenamente libere cronometrate din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului, desfășurată sâmbătă pe circuitul urban de la Baku (6,003 km).
Norris a parcurs în total 19 tururi de pistă în această sesiune, încheindu-l pe cel mai rapid intre ele în 1 min 41 sec 223/1000. El l-a devansat cu 222/1000 pe campionul mondial en titre, olandezul Max Verstappen (Red Bull) și cu 254/1000 pe coechipierul său de la McLaren, australianul Oscar Piastri, actualul lider al clasamentului general.
Septuplul campion mondial britanic Lewis Hamilton (Ferrari) a semnat al patrulea timp, 1 min 41 sec 499/1000, urmat de cei doi piloți ai echipei Mercedes, italianul Andrea Kimi Antonelli și britanicul George Russel.
Sâmbătă vor avea loc și calificările pentru Marele Premiu al Azerbaidjanului, programat duminică.
- Iată cei mai rapizi timp din ultima sesiune de antrenamente libere de la Baku:
Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) 1:41.223 (19 tururi)
Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1:41.445 (19)
Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) 1:41.477 (21)
Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) 1:41.499 (18)
Andrea Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 1:41.876 (17)
George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 1:41.964 (17)
Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes) 1:41.983 (19)
Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari) 1:41.985 (23)
Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull) 1:42.146 (21)
Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 1:42.209 (19)
Isack Hadjar (Franța/Racing Bulls-Red Bull) 1:42.267 (22)
Nico Hülkenberg (Germania/Sauber-Ferrari) 1:42.428 (17)
Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes) 1:42.486 (17)
Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Mercedes) 1:42.591 (17)
Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Renault) 1:42.789 (19)
Yuki Tsunoda (Japonia/Red Bull) 1:42.840 (18)
Esteban Ocon (Franța/Haas-Ferrari) 1:42.868 (20)
Gabriel Bortoleto (Brazilia/Sauber-Ferrari) 1:43.060 (16)
Pierre Gasly (Franța/Alpine-Renault) 1:43.322 (21)
Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Mercedes) 1:43.350 (17)