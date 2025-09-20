Pilotul britanic Lando Norris (McLaren-Mercedes) a fost cel mai rapid în ultima sesiune de antrenamente libere cronometrate din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului, desfășurată sâmbătă pe circuitul urban de la Baku (6,003 km).



Norris a parcurs în total 19 tururi de pistă în această sesiune, încheindu-l pe cel mai rapid intre ele în 1 min 41 sec 223/1000. El l-a devansat cu 222/1000 pe campionul mondial en titre, olandezul Max Verstappen (Red Bull) și cu 254/1000 pe coechipierul său de la McLaren, australianul Oscar Piastri, actualul lider al clasamentului general.



Septuplul campion mondial britanic Lewis Hamilton (Ferrari) a semnat al patrulea timp, 1 min 41 sec 499/1000, urmat de cei doi piloți ai echipei Mercedes, italianul Andrea Kimi Antonelli și britanicul George Russel.



Sâmbătă vor avea loc și calificările pentru Marele Premiu al Azerbaidjanului, programat duminică.



Iată cei mai rapizi timp din ultima sesiune de antrenamente libere de la Baku:

Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) 1:41.223 (19 tururi)

Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1:41.445 (19)

Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) 1:41.477 (21)

Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) 1:41.499 (18)

Andrea Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 1:41.876 (17)

George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 1:41.964 (17)

Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes) 1:41.983 (19)

Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari) 1:41.985 (23)

Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull) 1:42.146 (21)

Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 1:42.209 (19)

Isack Hadjar (Franța/Racing Bulls-Red Bull) 1:42.267 (22)

Nico Hülkenberg (Germania/Sauber-Ferrari) 1:42.428 (17)

Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes) 1:42.486 (17)

Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Mercedes) 1:42.591 (17)

Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Renault) 1:42.789 (19)

Yuki Tsunoda (Japonia/Red Bull) 1:42.840 (18)

Esteban Ocon (Franța/Haas-Ferrari) 1:42.868 (20)

Gabriel Bortoleto (Brazilia/Sauber-Ferrari) 1:43.060 (16)

Pierre Gasly (Franța/Alpine-Renault) 1:43.322 (21)

Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Mercedes) 1:43.350 (17)

