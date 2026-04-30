În emisiunea difuzată de Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro, pilotul din Formula 4 a vorbit despre începuturile în karting și planurile sale de viitor.

David Cosma Cristofor: "Îl admir foarte mult pe Lewis Hamilton"

Legitimat la prestigioasa echipă Prema Racing, David Cosma Cristofor a vorbit despre cum trăiește o cursă de Formula 4 și de ce Lewis Hamilton este idolul său:

"Când îți pompează cel mai mult adrenalina prin vene? La start! Când aștepți să se aprindă și să se stingă luminile. Și apoi în primele două tururi. La start aștepți câteva secunde, dar se simt ca și cum ar fi două minute. Apoi încep să mă relaxez. Toată lumea e stresată la start, toți vor să înceapă bine.

Comunitatea piloților e foarte frumoasă. Majoritatea suntem prieteni, cu unii merg și în vacanță. Ce se întâmplă pe circuit, rămâne pe circuit. Să ajung în Formula 1 e cel mai mare vis al meu. Cred că orice pilot gândește așa, dar nu toți ajung acolo.

Îl admir foarte mult pe Lewis Hamilton. Am apucat să fac o poză cu el, dar n-am apucat să vorbim. Era pe grabă, foarte ocupat. Este cel mai bun din istoria F1, eu așa îl consider. Are 7 titluri mondiale, peste 100 de victorii, cred că toată lumea ar trebui să îl considere cel mai bun din istorie. Este o legendă!", a declarat David Cosma Cristofor, la Poveștile Sport.ro.

Cine este David Cosma Cristofor

David Cosma Cristofor este pilot în Campionatul Italian de Formula 4.

Puștiul născut în București a semnat pentru a doua oară un contract cu echipa Prema, care de aproape 40 de ani, a livrat peste 20 de piloți în Formula 1. E singurul român care a fost acceptat de italieni la ei în echipă.

Ultimul produs "de marcă" al italienilor de la Prema este actualul lider mondial Kimi Antonelli, care este și prieten foarte bun cu David. De altfel, performanțele celor doi din karting sunt relativ similare. David nu e singurul membru al familiei care a excelat în karting. Fratele mai mic, Bogdan, a renunțat la o carieră de sportiv la 13 ani când era numărul 1 mondial la categoria lui.