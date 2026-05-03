Italianul Kimi Antonelli (Mercedes) a câştigat, duminică, Miami Grand Prix, a 4-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1.

Pentru Antonelli a fost a treia victorie consecutivă, după cele din China şi Japonia. La toate cele trei curse, puștiul de 19 ani a pornit din pole position.

“Startul nu a fost aşa de rău ca ieri, a fost puţin mai bun. Am făcut o mică greşeală în gestionarea energiei încercând să-l depăşesc pe Charles şi am pierdut teren în faţa lui Lando. Dar ritmul a fost bun. Echipa a pus la punct o strategie excelentă, un undercut masiv, şi am reuşit să ducem maşina la linia de sosire. O să mă bucur de această victorie, apoi o să mă întorc la treabă”, a declarat Antonelli, potrivit news.ro.