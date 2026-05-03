Puștiul-minune al Formulei 1: ce reușește Kimi Antonelli, demn de Cartea Recordurilor

Alexandru Hațieganu
La doar 19 ani, pilotul de la Mercedes a înregistrat încă o victorie spectaculoasă.

Italianul Kimi Antonelli (Mercedes) a câştigat, duminică, Miami Grand Prix, a 4-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1.

Pentru Antonelli a fost a treia victorie consecutivă, după cele din China şi Japonia. La toate cele trei curse, puștiul de 19 ani a pornit din pole position.

Startul nu a fost aşa de rău ca ieri, a fost puţin mai bun. Am făcut o mică greşeală în gestionarea energiei încercând să-l depăşesc pe Charles şi am pierdut teren în faţa lui Lando. Dar ritmul a fost bun. Echipa a pus la punct o strategie excelentă, un undercut masiv, şi am reuşit să ducem maşina la linia de sosire. O să mă bucur de această victorie, apoi o să mă întorc la treabă”, a declarat Antonelli, potrivit news.ro.

Pe locul doi s-a clasat Lando Norris (McLaren), pe trei a fost Oscar Piastri (McLaren), pe patru George Russell (Mercedes) şi pe cinci Max Verstappen (Red Bull Racing).

Top 10 este completat de Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), Franco Colapinto (Alpine), Carlos Sainz (Williams) şi Alexander (Albon Williams).

În clasamentul general, lider este Antonelli, care are deja 100 de puncte.

Etapa următoare, Marele Premiu al Canadei, va avea loc pe 24 mai.

