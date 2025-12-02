Red Bull Racing se va baza în 2026 pe piloții Max Verstappen (28 de ani) și Isack Hadjar (21 de ani). Tânărul Hadjar va fi astfel promovat de la "satelitul" Racing Bulls, la prima echipă.



Yuki Tsunoda, înlocuit de Isack Hadjar la Red Bull Racing



Niponul Yuki Tsunoda nu va reveni la Racing Bulls în sezonul următor, el va părăsi grila de start. Echipa secundă a gigantului Red Bull se va baza în 2026 pe piloții Liam Lawson (23 de ani) și Arvid Lindblad (18 ani). Cel din urmă se va afla la primul sezon în Formula 1.



Directorul echipei Red Bull Racing, Laurent Mekies, a transmis că Tsunoda va rămâne pilot de rezervă pentru ambele echipe:



"Yuki concurează în culorile Red Bull de șapte ani și am avut plăcerea de a lucra cu el la ambele echipe Red Bull. De-a lungul celor cinci sezoane de până acum în Formula 1, Yuki s-a maturizat într-un pilot complet.



În numele tuturor celor de la Red Bull, îi mulțumesc pentru ceea ce a contribuit până acum și știm că va oferi un sprijin neprețuit proiectelor din 2026, care vor merge mai departe. Cât despre Isack, în primul său sezon de F1 a dat dovadă de o mare maturitate și s-a dovedit a fi un om care învață repede", a mai declarat Laurent Mekies, despre pilotul Yuki Tsunoda.



Duminică aflăm cine câștigă titlul mondial în Formula 1



Sezonul 2025 din Formula 1 se va încheia duminică. Ultima etapă va fi Marele Premiu din Abu Dhabi.



Trei piloți se află în lupta pentru titlul mondial: Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull Racing) și Oscar Piastri (McLaren).



Primii doi sunt despărțiți de numai 12 puncte înainte de ultima cursă. Lando Norris are nevoie doar de o clasare pe podium pentru a câștiga în premieră titlul mondial.



McLaren a câștigat deja titlul mondial la constructori. Cu toate acestea, ultimul pilot al echipei britanice care a triumfat în "Marele Circ" este legendarul Lewis Hamilton. Ajuns acum la Ferrari, Hamilton a fost campion mondial cu McLaren în 2008. De atunci, niciun pilot McLaren nu a mai câștigat titlul mondial în F1.



Max Verstappen a câștigat ultimele patru titluri mondiale, iar acum vrea să obțină trofeul cu numărul cinci.

