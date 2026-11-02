În vârstă de 20 de ani și 68 de zile, Kimi Antonelli a devenit cel mai tânăr campion din istoria Formulei 1 , cu patru etape înainte de finalul celui de-al doilea său sezon complet. Deși a plecat de pe poziția a doua a grilei, coechipierul său de la Mercedes, George Russell (28 de ani), a încheiat cursa pe locul șase, din cauza unei defecțiuni la bateria motorului și a unei penalizări de zece secunde primite în urma unei coliziuni cu Isaac Hadjar . Pilotul britanic l-a felicitat pe Antonelli pentru performanță, însă nu a rămas pe pistă pentru a petrece alături de echipă și a refuzat să se prezinte la interviurile obligatorii, motiv pentru care a primit o amendă în valoare de 4.173 de lire sterline.

Explicațiile lui Toto Wolff după plecarea lui George Russell

Șeful echipei Mercedes, Toto Wolff, i-a prezentat scuze lui George Russell pentru defecțiunea tehnică suferită în Mexic și a explicat decizia acestuia de a părăsi circuitul. „L-am văzut pe George după cursă la cântarul FIA și, evident, este devastat de situație. A fost o mare dovadă de fair-play să meargă să-l vadă pe Kimi. Îl cunosc pe George de foarte mult timp. Așa că l-am văzut și m-am gândit că, pentru un pilot de curse, acesta este un moment catastrofal. Și poate că astăzi cursa a fost puțin o imagine a sezonului său. Aceasta era o cursă pe care el trebuia să o câștige. Am avut ritmul în mașină și l-am dezamăgit pe prima linie dreaptă. Livrarea de energie nu este ceea ce am crezut că ar trebui să fie. Așa că sunt alături de el în acest moment. Am fost în situații în care este foarte, foarte dificil să faci față. Prin urmare, faptul că nu a vorbit cu presa sau că a părăsit pista este absolut de înțeles. Dacă ar fi rămas, chiar m-ar fi surprins”, a spus Toto Wolff.

Intrat în sezon din postura de prim pilot al echipei Mercedes, George Russell se află pe locul patru în clasamentul general, după un an marcat de multiple probleme tehnice ale monopostului. Britanicul a înregistrat trei abandonuri în Canada, Belgia și Singapore, care au dus la pierderea a 43 de puncte, raportat la pozițiile pe care se afla în momentul retragerilor. De asemenea, el a avut probleme cu o scurgere de apă și cu sistemul anti-calare în Ungaria, o defecțiune la unitatea de putere în Malaezia, dar și alte complicații în China, Japonia și Statele Unite.

La Monaco, o eroare de comunicare a echipei a transformat o penalizare de cinci secunde pentru depășirea vitezei pe linia boxelor într-una de zece secunde, motiv pentru care a terminat pe locul 12. „Din păcate, s-a întâmplat de prea multe ori în acest sezon și, da, pur și simplu aici ne aflăm”, a transmis Russell după abandonul din Singapore.