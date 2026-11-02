Neluțu Varga a făcut anunțul! Titularul care pleacă de la CFR Cluj în această iarnă: „Am dat undă verde!”

Neluțu Varga a făcut anunțul! Titularul care pleacă de la CFR Cluj în această iarnă: „Am dat undă verde!” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Neluțu Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj, a anunțat că Andrei Cordea (27 de ani) va părăsi formația din Gruia în perioada de mercato din iarnă și va merge în China.

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Confruntată cu dificultăți financiare, CFR Cluj este forțată să vândă jucători pentru a evita falimentul, iar în aceste condiții gruparea din Gruia este pe cale să renunțe la Cordea, unul dintre jucătorii săi de bază. Neluțu Varga a confirmat că mutarea se va realiza în iarnă și că întreaga afacere se apropie de un milion de euro.

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Alex Chipciu și Cordea, în CFR Cluj - Universitatea Cluj / Foto Sport Pictures
Prima impresie lăsată de Daniel Pancu lui Mario Camora și Andrei Cordea / Foto: Sport Pictures
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Detaliile financiare ale despărțirii de Andrei Cordea

„Am dat undă verde pentru Andrei Cordea. Transferul se va face în perioada de iarnă. În China, dar nu știu acum la ce echipă, nu m-am interesat. M-a interesat doar partea financiară. Mutarea se duce spre un milion de euro, cu tot cu suma de transfer, banii la care renunță el, bonusurile și procentul pe care îl păstrează CFR. Este o pierdere pentru CFR, dar avem o variantă de back-up. CFR nu va vinde niciodată ceva fără să aducă altceva”, a spus Neluțu Varga, potrivit DigiSport.

Varga nu a numit clubul la care va ajunge Cordea, însă potrivit ultimelor informații ar fi vorba despre Yunnan Yukun, grupare la care mai evoluează Andrei Burcă și Alexandru Ioniță. Chinezii s-au arătat dispuși să achite o sumă de transfer de 500.000 de euro, restul până la un milion de euro fiind acoperit din clauzele și salariale restante la care renunță jucătorul.

Decizia patronului vine după ce Andrei Cordea a refuzat să mai îmbrace tricoul celor de la CFR Cluj în ultimele două meciuri ale ardelenilor.

Transferat la CFR Cluj în iulie 2025, fotbalistul cotat la 3.000.000 de euro pe Transfermarkt a marcat șase goluri și a oferit trei pase decisive în 13 meciuri jucate în actuala ediție a Superligii.

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