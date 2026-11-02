Cu patru eșecuri consecutive, între 14 septembrie și 18 octombrie, Răzvan Lucescu (57 de ani) a suferit enorm, la Al-Sadd!

Această criză a venit aproape de nicăieri, după cinci victorii, în primele cinci partide oficiale ale tehnicianului român. Pe fondul căderii din septembrie și octombrie, Al-Sadd a pierdut, la un moment dat, șefia clasamentului în campionatul intern, iar în competiția continentală, Champions League Elite, și-a redus drastic șansele de calificare, în optimi.

Ajuns cu spatele la zid, Lucescu jr a reușit, totuși, să îmbunătățească situația. Dovadă și faptul că, în ultimele trei partide, echipa a obținut două victorii și un egal. Și inclusiv acest egal ar fi trebuit să fie, de fapt, o victorie. Pentru că a venit după partida din deplasare cu Al-Qadsiah (Arabia Saudită), în care formația din Doha a fost superioară din toate punctele de vedere. Meciul s-a încheiat 1-1, dar Al-Sadd a irosit o grămadă de ocazii, mai ales în partea a doua.

Răzvan Lucescu, discurs viral în vestiar: „Pentru mine, contează atitudinea voastră!“

Având în vedere că Al-Sadd a pornit în grupa de Champions League cu două eșecuri, 0-3 cu Esteghlal Teheran (Iran) și 0-2 cu Al-Hilal Riad (Arabia Saudită), remiza cu gust de înfrângere cu Al-Qadsiah ar fi putut zdruncina moralul jucătorilor. Aici a intervenit însă Lucescu jr, cu discursul său motivațional din vestiar, pe care arabii l-au publicat pe rețelele de socializare.

„Noi am fi putut câștiga acest meci, dar trebuie să ne mulțumim că v-ați făcut bine treaba și să mergem mai departe. Eu aleg să iau de la acest meci atitudinea voastră, ce ați arătat. Prin modul în care v-ați luptat, prin reacția voastră. Să nu lăsați ca gândurile negative să vă afecteze din punct de vedere mental! Avem nevoie ca voi toți, indiferent de numărul minutelor jucate, să dați maximum pentru această echipă. Mai ales că, în campionat, suntem în lupta pentru titlu. Să nu uitați asta!“, a transmis Răzvan, în fața elevilor săi.

Iar abordarea tehnicianului român, care și-a lăudat echipa după un egal amar, s-a dovedit a fi cea inspirată. Pentru că, la doar patru zile după egalul cu Al-Qadsiah, formația din Doha a obținut o victorie zdrobitoare în derby-ul cu Al-Shamal din campionat, scor 4-1. Rezultatul a trimis Al-Sadd pe locul 1 al clasamentului din Qatar Stars League.

Răzvan Lucescu, meci mare, diseară, pe VOYO Sport 1

După succesul categoric din campionat, Al-Sadd își propune să obțină, diseară (ora 18:15), primul succes din actuala ediție a Ligii Campionilor.