Antonelli, puștiul care a scris istorie în Formula 1! Adus în locul lui Hamilton, a doborât un record vechi de 73 de ani

Pilotul italian al echipei Mercedes și-a asigurat trofeul suprem după ce a încheiat pe locul al treilea Marele Premiu al Mexicului, desfășurat pe circuitul Autodromo Hermanos Rodriguez. Cursa a fost câștigată de olandezul Max Verstappen de la Red Bull Racing, urmat pe locul secund de britanicul Lewis Hamilton, reprezentantul Scuderiei Ferrari. Pe podiumul de premiere, Verstappen și Hamilton l-au ridicat pe umeri pe noul campion mondial.

Promovat în Formula 1 la vârsta de 18 ani pentru a prelua monopostul lăsat liber de Lewis Hamilton la Mercedes, sportivul originar din Bologna a avut un sezon de debut oscilant. În actuala stagiune, marcată de introducerea unui nou regulament tehnic, pilotul a preluat conducerea clasamentului general încă din a trei etapă și și-a menținut poziția de lider până la obținerea matematică a titlului.