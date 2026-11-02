Antonelli, puștiul care a scris istorie în Formula 1! Adus în locul lui Hamilton, a doborât un record vechi de 73 de ani

Antonelli, puștiul care a scris istorie în Formula 1! Adus în locul lui Hamilton, a doborât un record vechi de 73 de ani F 1 Andrea Kimi Antonelli, noul campion din Formula 1 / Foto IMAGO
Alexandru Hațieganu
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Andrea Kimi Antonellia cucerit matematic titlul mondial în Mexic, cu patru etape înainte de finalul sezonului, devenind la 20 de ani cel mai tânăr campion din istoria competiției.

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Andrea Kimi AntonelliFormula 1
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Pilotul italian al echipei Mercedes și-a asigurat trofeul suprem după ce a încheiat pe locul al treilea Marele Premiu al Mexicului, desfășurat pe circuitul Autodromo Hermanos Rodriguez. Cursa a fost câștigată de olandezul Max Verstappen de la Red Bull Racing, urmat pe locul secund de britanicul Lewis Hamilton, reprezentantul Scuderiei Ferrari. Pe podiumul de premiere, Verstappen și Hamilton l-au ridicat pe umeri pe noul campion mondial.

Promovat în Formula 1 la vârsta de 18 ani pentru a prelua monopostul lăsat liber de Lewis Hamilton la Mercedes, sportivul originar din Bologna a avut un sezon de debut oscilant. În actuala stagiune, marcată de introducerea unui nou regulament tehnic, pilotul a preluat conducerea clasamentului general încă din a trei etapă și și-a menținut poziția de lider până la obținerea matematică a titlului.

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Andrea Kimi Antonelli, noul campion din Formula 1 / Foto IMAGO
Andrea Kimi Antonelli, noul campion din Formula 1 / Foto IMAGO
Andrea Kimi Antonelli, noul campion din Formula 1 / Foto IMAGO
Kimi Antonelli și Max Verstappen, în Mexic / Foto IMAGO
Andrea Kimi Antonelli, noul campion din Formula 1 / Foto IMAGO
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Mesajul lui Toto Wolff

O serie de cinci victorii consecutive i-au permis lui Antonelli să-ți cimenteze prima poziție în clasamentul general, în ciuda a două abandonuri cauzate de probleme ale mașinii. În total, pilotul Mercedes a adunat nouă succese în acest sezon, printre care o victorie la Monte Carlo și una obținută la Monza, unde a plecat de pe ultima poziție a grilei de start.

„Spuneau că ești prea mic”, i-a amintit cu zâmbetul pe buze Toto Wolff, șeful echipei Mercedes, după primul său succes înregistrat în Marele Premiu al Chinei.

Prin această performanță, Andrea Kimi Antonelli devine al 36-lea campion din istoria Formulei 1. Totodată, el este primul italian care obține titlul mondial după o pauză de 73 de ani, precedentul trofeu fiind câștigat de Alberto Ascari în sezonul 1953.

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