Seceta italiană în F1 dura din 1953

Andrea Kimi Antonelli (20 de ani), pilotul italian al lui Mercedes AMG, a devenit cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1, după s-a clasat pe locul 3 în Marele Premiu al Mexicului. Acesta devine doar al patrulea pilot din istorie care câștigă titlul la bordul unui monopost Mercedes. În acest club select se mai află nume legendare, precum Juan Manuel Fangio (1954, 1955), Nico Rosberg (2016) și Lewis Hamilton (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020). Antonelli a acumulat 380 de puncte și este urmat în clasamentul general de Max Vestappen (261), Lewis Hamilton (259), George Russell (250), Charles Leclerc (245) și Lando Norris (221).

Ultimul pilot de F1 din Italia care a cucerit titlul mondial a fost Alberto Ascari, în 1953. Câștigase trofeul și în 1952, ambele cu echipa Ferrari. "Ciccio" a decedat în 1955, la doar 35 de ani, după un accident pe Autodromo Nazionale di Monza, în timp ce testa Ferrari 750 Monza. Acesta nu trebuia să piloteze în acea zi, ci să-l urmărească pe prietenul Eugenio Castellotti, dar a cerut să facă câteva ture de pistă cu bolidul de 250 de cai putere, care s-a rostogolit de mai multe ori în Curva del Vialone, iar Ascari a decedat la câteva minute după accident. În istoria competiției doar un alt sportiv din Peninsulă s-a impus la finalul sezonului în F1, respectiv Giuseppe Farina (1950 / Alfa Romeo).

Top 5 cei mai tineri campioni mondiali din istoria F1

De remarcat este că dintre cei mai tineri cinci campioni mondiali din istoria F1, patru s-au luptat pe circuit în acest sezon.

Andrea Kimi Antonelli - campion în 2026, la 20 de ani și 68 de zile

Sebastian Vettel - campion în 2010, la 23 de ani și 133 de zile

Lewis Hamilton - campion în 2008, la 23 de ani și 300 de zile

Fernando Alonso - campion în 2005, la 24 de ani și 57 de zile

Max Verstappen - campion în 2021, la 24 de ani și 73 de zile

Calendarul F1 mai are patru curse programate pentru acest final de sezon, însă două dintre evenimente se află sub semnul întrebării. Totul din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Etapele rămase ar trebui să aibă loc în Brazilia, Las Vegas, Qatar și Abu Dhabi.

Există șanse ca sezonul 2026 să se încheie după cursa din Las Vegas, dacă alte circuite nu vor fi introduse în calendar pe ultima sută de metri pentru a înlocui cursele din Orientul Mijlociu. Echipele și piloții nu și-ar dori să riște organizarea unui Mare Premiu în apropierea războiului.