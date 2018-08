"Eu decid totul la echipa, nu el!" Hagi, atac dur dupa Chiajna - Viitorul | De ce nu a jucat Ianis

Ianis Hagi nu a fost nici macar rezerva la meciul Viitorului cu Chiajna.

"Ianis nu a fost in lot pentru ca avem un meci foarte important joi. Ne asteapta un meci complicat, trebuie sa fim proaspeti. Am schimbat toata echipa, nu doar pe Ianis. Am jucat cu 6 jucatori tineri, din Academie, care au facut fata contra unor jucatori buni, pe un teren greu. Puteam sa luam cele 3 puncte fara probleme", a spus Hagi, la Look TV.

Hagi a comentat si declaratiile directorului general Cristian Bivolaru, care a vorbit despre absenta lui Ianis Hagi din lot inainte de meci: "Poate si Bivolaru s-a speriat cand a vazut echipa de start. Eu decid totul, nu decide Bivolaru. Eu decid la clubul meu!", a spus Hagi, la Telekom Sport.

Viitorul a facut egal cu Chiajna in deplasare, in cel de-al doilea meci disputat de constanteni in noul sezon din Liga 1.