Hagi i-a gasit atacant lui Becali! E cel mai bun din Romania: "E ca o vulpe, combativ, marcheaza goluri"

Gica Hagi are cea mai buna solutie pentru Gigi Becali.

Dupa egalul Viitorului cu Chiajna, Gica Hagi a vorbit despre jucatorii plecati de la Viitorul la Steaua si a adus in discutie situatia lui Florinel Coman.

Hagi nu crede ca stelistii au nevoie de un atacant, asa cum a spus in repetate randuri patronul stelist, Gigi Becali, pentru ca il au pe cel mai bun, pe Florinel Coman.

"Steaua are atacant! E un varf adevarat, pentru o echipa mare asa cum e Steaua. Ar fi cea mai mare greseala. Faceau cea mai mare greseala sa-l dea pe Coman, cand el e mult mai bun decat acum un an jumatate, doi ani, cand a debutat cu mine. Fizic, nu era la nivelul care e acum. Cred eu, ca e unul dintre cele mai bune varfuri din Romania. Noi ii spuneam ca e o vulpe, e siret, stie ce sa faca in careu, marcheaza goluri, e un tip combinativ, care ataca bine. Eu cred ca Steaua face cea mai mare greseala daca o sa cumpere un varf! Coman e cel mai bun", a spus antrenorul Viitorului.