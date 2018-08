VITESSE - VIITORUL | Hagi crede in pustii sai: "Important e ca producem fotbal!" Viitorul a ajuns in Olanda

Viitorul a condus cu 2-0 pe teren propriu cu Vitesse.

Viitorul putea fi aproape calificata acum, insa meciul de la Ovidiu a avut parte de un final dramatic, cu doua reusite in repriza a doua pentru echipa olandeza.

Echipa lui Hagi a ajuns in Olanda, acolo se va decide calificarea in turul al treilea din Europa League.

Dupa un zbor care a durat 2 ore si 30 de minute, urmat de aproximativ inca o ora de mers cu autocarul de la Amsterdam, FC Viitorul a ajuns la Arnhem, pentru partida retur cu Vitesse, din turul 2 al Europa League. Meciul Vitesse Arnhem - FC Viitorul va avea loc joi, 2 august, de la ora 21.00 (ora Romaniei).

Chiar daca Viitorul nu a castigat nici la Chiajna, Hagi e multumit de calitatea fotbalului produs de elevii sai.

"Un meci greu, in deplasare, cu o echipa buna. Am avut ocazii multe, dar inca ne ocoleste sansa. Pana la urma, e bine si un egal. Dar eu cred ca meritam mai mult, am jucat bine, am atacat bine pozitional, ne-am creat ocazii. Important e ca producem fotbal, usor-usor lucrurile vor veni", a spus Hagi la finalul partidei Concordia Chiajna - Viitorul 1-1.