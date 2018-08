Reactia lui Hagi dupa ce "l-a fugarit" pe arbitru la Chiajna! Ce a spus la final si ce planuri are pentru returul cu Vitesse

Chiajna 1-1 Viitorul | Hagi s-a certat cu arbitrul in finalul primei reprize si a fost eliminat. Pana la final s-a calmat. Acum spune ca se gandeste la meciul cu Vitesse.

"A fost un meci greu, dar am produs fotbal, am avut ocazii multe. Vad ca inca ne ocoleste sansa. Dar e bun si egalul, desi cred ca meritam mai mult, pentru ca am jucat bine, am incercat sa atacam pozitional. Trebuie sa fim mai lucizi la finalizare.

Important e ca avem ocazii. Usor-usor, lucrurile vor veni.

Sunt multumit de ce jucam, nu sunt multumit de faptul ca avem doar un punct.

Nu stiu daca a fost fault la golul Chiajnei, nu mai mai bag, ii las pe altii sa comenteze.

Ne asteapta un meci greu in Olanda, trebuie sa fim proaspeti. De-aia am schimbat echipa.

Mai pot sa alerg, daca e nevoie mai si joc.

Pacat ca nu am marcat la acea faza, cand a iesit mingea de pe linia portii. Dar ii las pe altii sa o comenteze. Eu m-am racit, gata, nu mai sunt cald.

Am acceptat ca SSC Farul sa joace, am fost deschisi. Sa joace acum, apoi isi vor gasi unde", a spus Gica Hagi.