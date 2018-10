VIDEO | 6 ani de la un gol FABULOS! Becali credea ca il vinde cu 20 de milioane de euro! A dat LOVITURA in vara urmatoare

Europa League are programata in aceasta seara etapa a treia din faza grupelor. Nicio echipa din Liga 1 nu s-a calificat in acest sezon in faza grupelor in competitiile europene.

Insa in urma cu 6 ani, Steaua lui Reghecampf stralucea in Europa. UEFA a ales sa "incalzeasca" fanii cu un gol superb reusit de Vlad Chriches, din "foarfeca". Executia lui Chiriches era primul gol reusit de Steaua in victoria cu Molde de pe Arena Nationala. Rusescu marca al doilea gol.

Steaua castiga atunci o grupa cu VfB Stuttgart, FC Copenhaga si Molde si mergea in faza 16-imi unde o elimina pe Ajax dupa o dubla spectaculoasa. Ros-albastrii erau eliminati in optimi de Chelsea, echipa ce avea sa castige si trofeul.

Dupa acel gol din "foarfeca", Gigi Becali declara ca Vlad Chiriches va pleca de la Steaua doar pe 20 de milioane de euro. A plecat vara urmatoare la Tottenham pe aproape jumatate din suma anuntata de patron: 9,5 milioane de euro si devenea cel mai scump transfer efectuat de o echipa de club din Romania. Urma sa fie depasit de Stanciu.