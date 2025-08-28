După remiza spectaculoasă din primul meci, disputat în Scoția și încheiat 2-2, roș-albaștrii au o șansă important la calificarea în grupele Europa League. Un rezultat pozitiv ar însemna participarea în cea de-a doua competiție europeană ca importanță, în timp ce o eventuală eliminare i-ar trimite pe bucureșteni în grupa unică UEFA Conference League.

Unde și când poți urmări FCSB - Aberdeen

Data și ora: Joi, 29 august 2024, ora 21:30

Stadionul: Arena Națională, București

Transmisie TV: PRO TV

Streaming online: VOYO

Live text: Sport.ro

Meciul va fi transmis în exclusivitate de PRO TV și pe platforma VOYO, oferind suporterilor posibilitatea de a urmări confruntarea decisivă atât la televizor, cât și online. Pentru cei care nu pot urmări meciul în direct, Sport.ro va asigura o transmisie live text detaliată.

Miza partidei FCSB - Aberdeen

FCSB abordează acest meci după un început de sezon dificil în campionatul intern. Cu doar 5 puncte în 7 etape, echipa lui Elias Charalambous ocupă locul 13 în Superligă, după înfrângerea surprinzătoare cu FC Argeș (0-2). Această formă slabă din campionat contrastează cu prestația din turul cu Aberdeen, unde bucureștenii au demonstrat că pot fi competitivi la nivel european.

În schimb, Aberdeen vine după două înfrângeri consecutive în campionatul scoțian, cu Celtic și Hearts, situându-se pe ultimul loc după primele două etape. Avantajul scoțienilor constă în faptul că nu au jucat în această etapă de campionat, putându-se concentra exclusiv pentru meciul de la București.

Analiza primului meci

Meciul Aberdeen - FCSB, din Scoția a oferit emoții până în ultimele minute și Ab. FCSB a deschis scorul prin Daniel Bîrligea în minutul 32, iar Darius Olaru a majorat avantajul la începutul reprizei secunde. Momentul decisiv al partidei a fost eliminarea lui Juri Cisotti în minutul 39, când românii au rămas în inferioritate numerică.

Aberdeen a profitat de superioritatea numerică și a reușit să egaleze prin Dante Polvara (61') și Ester Sokler (89'). Scoțienii au fost aproape de o victorie dramatică în ultimele momente, dar Ștefan Târnovanu a intervenit decisiv.

Echipele probabile și absenți

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - Chiricheș, Șut - Miculescu, Olaru, Tănase - Bîrligea

Aberdeen (4-2-3-1): Mitov - Jensen, Dorrington, Milne, Molloy - Palaversa, Nilsen - Milanovic, Aouchiche, Keskinen - Yengi

Pentru FCSB revin în primul "11" Radunovic și Ngezana, jucători care nu au primit viză de muncă în Marea Britanie și nu au putut evolua în tur. Absența lui Cisotti, eliminat în primul meci, va fi compensată de prezența lui Chiricheș la mijlocul terenului.

Cotele la pariuri și predicții

Casele de pariuri o văd pe FCSB favorită, cu o cotă de 1.71 pentru victorie, în timp ce Aberdeen are o cotă de 4.05. Egalul este cotat cu 3.90, iar cel mai pariat scor este 1-1 (cota 7.00).

Pentru calificare, FCSB are o cotă de 1.42 (58% șanse), în timp ce Aberdeen este cotată cu 2.82 (42% șanse). Specialiștii de la Sport.ro sugerează pariul "Ambele echipe marchează".

Istoricul FCSB în meciuri similare

Statistica îi dă speranțe suporterilor roș-albaștri. De patru ori a terminat FCSB 2-2 în turul unei duble europene, în deplasare, și de fiecare dată a obținut victoria pe teren propriu: Standard Liege (2006), BATE Borisov (2007), Galatasaray (2008) și Aktobe (2014).

Atmosfera de pe Arena Națională

Până în weekend se vânduseră 20.000 de bilete, iar oficialii clubului estimează o prezență de peste 40.000 de suporteri. Atmosfera de pe Arena Națională poate fi decisivă pentru echipa lui Charalambous, care speră să repete performanțele istorice din cupele europene.

Meciul va fi condus de norvegianul Espen Eskas, un arbitru care lasă jocul destul de liber, acordând în medie 3,43 cartonașe galbene pe meci și 0,12 roșii.

Nu rata meciul FCSB - Aberdeen, joi, de la 21:30, în direct pe PRO TV și VOYO!

