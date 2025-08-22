Campioana României a condus cu 2-0 în Scoția, prin golurile marcat de Daniel Bîrligea și Darius Olaru, dar nu și-a putut menține avantajul până la final. Aberdeen a înscris de două ori, în minutele 61 și 89.



FCSB a jucat, aproape o oră, în inferioritate numerică. Juri Cisotti a fost eliminat în minutul 39, după un fault dur, cu care a vrut să oprească un contraatac.



Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Aberdeen



Rezultatul din Scoția o face pe FCSB favorită înainte de meciul retur de pe Arena Națională, programat joia viitoare. Fanii vor lua cu asalt stadionul iar cu șase zile înainte de meci se anunță deja o asistență impresionantă.



Potrivit Fanatik.ro, aproximativ 14.000 de bilete s-au vândut cu o zi după meci tur cu Aberdeen, astfel că sunt toate șansele ca FCSB să stabilească un recor de asistență în acest sezon european.



Și patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, s-a arătat optimist înainte de meciul din retur. Crede că echipa sa va reuși să se califice fără probleme în faza principală din Europa League.



„E diferență de valoare. Poate supăr, dar avem jucători mai valoroși, ei au jucători mai muncitori. Probabil au metode de antrenament, alimentație... Aleargă mai mult, dar fotbalul nu mai e doar pe alergat. Trebuie și tehnică. Dacă Bîrligea e în forma în care a fost aseară, nu ne poate bate nimeni”, a spus Gigi Becali.

