Adversara de joi, 2 octombrie, este Young Boys Berna, echipă care a început campania europeană cu un eșec clar, 1-4 în fața lui Panathinaikos.



Interesul fanilor roș-albaștri pentru duelul de pe Arena Națională este unul uriaș. Conform informațiilor apărute duminică, 28 septembrie, cu patru zile înaintea partidei, FCSB vânduse deja peste 18.000 de bilete.



Potrivit Fanatik, cifra ar urma să crească semnificativ, mai ales că, până la finalul săptămânii, clubul pusese la dispoziție doar pachete pentru toate cele patru meciuri de acasă din grupe.



Cât costă un bilet pentru FCSB - Young Boys



Prețurile variază între 40 de lei, la Peluza 1, inelul 3, și 500 de lei, pentru locurile de la VIP 1. Tribunele au tarife cuprinse între 75 și 125 de lei, în funcție de sector și de vizibilitate, iar zonele VIP oferă opțiuni între 200 și 300 de lei.



Meciul cu Young Boys este primul dintr-o serie de confruntări tari pe care FCSB le va disputa la București în această toamnă, urmând să primească vizita Bolognei, a lui Feyenoord și a lui Fenerbahce.

