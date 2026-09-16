Nu doar la FCSB, ci și la Rapid! „L-am prins cu gaz ilariant!” Dezvăluirile lui Victor Angelescu

Ziua de marți, 15 septembrie, a adus în prim-plan o situație inedită. În presa din România s-a scris despre faptul că Octavian Popescu a fost prins consumând gaz ilariant și ascultând manele, acesta fiind motivul pentru care a plecat de la FCSB.

Un jucător de la Rapid a folosit gaz ilariant

Povestea a început înaintea meciului cu UTA, când Octavian Popescu nu s-a prezentat la antrenamente. Deși inițial s-a spus că jucătorul era răcit, cu timpul un alt „adevăr” a ieșit la iveală despre motivul pentru care „George” a lipsit neînvoit de la sesiunea de pregătire.

Deși cazul lui Octavian Popescu a fost unul surprinzător, Victor Angelescu a transmis că un jucător de la Rapid a fost prins într-o situație similară. Pe când giuleștenii se aflau în eșalonul secund, oficialul a primit fotografii cu un fotbalist care consuma gaz ilariant. În ciuda acestui fapt, contractul celui în cauză nu a fost reziliat.

„Am avut un jucător pe care l-am prins cu gaz ilariant, când eram în Liga 2. Ne-a trimis cineva poze cu el. Nu l-am dat afară. I-am arătat pozele, apoi s-a liniștit.

Să nu crezi că Tavi Popescu face asta în fiecare săptămână. O faci când ai puțin de timp liber, așa cred eu. E mai puțin grav decât cocaina sau altele.

Tavi Popescu mai are de demonstrat în România, nu a ajuns să fie un fotbalist transferat pe bani mulți. A luat-o cam de devreme. Mai are timp să se trezească, cheia e la el”, a declarat Victor Angelescu, conform Prima Sport.