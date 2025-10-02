Cea mai dură reacție după FCSB - Young Boys 0-2: "Vina cea mai mare e a lui Becali! Face din echipă propriul loc de joacă"

Cea mai dură reacție după FCSB - Young Boys 0-2: Vina cea mai mare e a lui Becali! Face din echipă propriul loc de joacă Europa League
FCSB a fost învinsă pe Arena Națională de Young Boys Berna, scor 0-2, în runda a doua din faza principală Europa League. Campioana României rămâne cu trei puncte în clasament.

FCSB Florin Lovin Gigi Becali Young Boys
Cu un prim 11 fără mulți dintre titularii obișnuiți, FCSB a încasat două goluri în prima repriză de la Joel Monteiro. Campioana României i-a aruncat în luptă la pauză pe Olaru, Cisotti și Bîrligea, însă nu a reușit să revină în joc.

Florin Lovin, după FCSB - Young Boys 0-2: "Vina cea mai mare îi aparține lui Gigi Becali"

Florin Lovin (43 de ani), triplu campion al României și fost jucător important al formației roș-albastre care ajungea în semifinalele Cupei UEFA, a asistat la meciul de pe Arena Națională și a avut o reacție dură la final. Ex-mijlocașul a criticat imixtiunile lui Gigi Becali și numeroasele schimbări făcute în primul 11 de la un meci la altul.

"Nu cred că e o relaxare. La acest moment, FCSB e clar că nu e echipa de anul trecut, e clar că intervențiile patronului fac rău echipei. Apărarea pare că nu-și găsește orizontul, chiar dacă au fost două meciuri fără gol primit. FCSB nu e încă la nivelul la care ar trebui să fie.

Vina cea mai mare îi aparține lui Gigi Becali, care face din FCSB propriul loc de joacă. N-ai cum! Nu se poate să faci meci de meci aceleași greșeli - jucătorii să nu aibă ritm, să-i scoți, să-i bagi, să-i scoți, să-i bagi. 

Lasă acei jucători să joace două, trei meciuri la rând! Dacă eu joc la mijloc cu 3 jucători diferiți mereu, nu ai cum să creezi automatisme. Le pierzi. Joci o repriză cu unul, mâine cu altul. Nu ai cum să faci performanță așa!", a spus Florin Lovin, la Prima Sport.

  • Primul 11 al lui FCSB și schimbările din meciul cu Young Boys: Târnovanu – V. Creţu, M. Popescu, Ngezana, Pantea – Edjouma (Fl. Tănase 15), Baba Alhassan – Miculescu (Cisotti 46), Oct. Popescu (Politic 59), Thiam (Olaru 46) – Alibec (Bîrligea 46)

Lovin a avut un discurs similar și înaintea jocului, când a văzut echipele de start: "Nu înțeleg! E o chestie de ceva timp cu această rotație. Pentru mine nu e ok. Un jucător are nevoie de meciuri. Toate echipele mari aveau 11-12-13-14 jucători care jucau meci de meci. Înainte nu schimbai. În perioada mea, portarul, fundașii și mijlocașii nu se schimbau niciodată. Doar dacă se accidenta cineva intra altcineva. Jucai meci de meci și așa dobândeai automatisme".

FCSB în faza principală din Europa League: rezultate și program

  • 25 septembrie 2025: Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 (Miculescu 13')
  • 2 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Young Boys Berna 0-2 (Monteiro 11', 36')
  • 23 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Bologna
  • 6 noiembrie 2025, 19:45: FC Basel - FCSB
  • 27 noiembrie 2025, 22:00: Steaua Roșie Belgrad - FCSB
  • 11 decembrie 2025, 22:00: FCSB - Feyenoord
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce

Clasamentul din Europa League

