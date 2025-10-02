Cea mai dură reacție după FCSB - Young Boys 0-2: "Vina cea mai mare e a lui Becali! Face din echipă propriul loc de joacă"

Cu un prim 11 fără mulți dintre titularii obișnuiți, FCSB a încasat două goluri în prima repriză de la Joel Monteiro. Campioana României i-a aruncat în luptă la pauză pe Olaru, Cisotti și Bîrligea, însă nu a reușit să revină în joc.

Florin Lovin, după FCSB - Young Boys 0-2: "Vina cea mai mare îi aparține lui Gigi Becali"



Florin Lovin (43 de ani), triplu campion al României și fost jucător important al formației roș-albastre care ajungea în semifinalele Cupei UEFA, a asistat la meciul de pe Arena Națională și a avut o reacție dură la final. Ex-mijlocașul a criticat imixtiunile lui Gigi Becali și numeroasele schimbări făcute în primul 11 de la un meci la altul.



"Nu cred că e o relaxare. La acest moment, FCSB e clar că nu e echipa de anul trecut, e clar că intervențiile patronului fac rău echipei. Apărarea pare că nu-și găsește orizontul, chiar dacă au fost două meciuri fără gol primit. FCSB nu e încă la nivelul la care ar trebui să fie.



Vina cea mai mare îi aparține lui Gigi Becali, care face din FCSB propriul loc de joacă. N-ai cum! Nu se poate să faci meci de meci aceleași greșeli - jucătorii să nu aibă ritm, să-i scoți, să-i bagi, să-i scoți, să-i bagi.



Lasă acei jucători să joace două, trei meciuri la rând! Dacă eu joc la mijloc cu 3 jucători diferiți mereu, nu ai cum să creezi automatisme. Le pierzi. Joci o repriză cu unul, mâine cu altul. Nu ai cum să faci performanță așa!", a spus Florin Lovin, la Prima Sport.