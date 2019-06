ULTIMA ORA | UEFA ar putea schimba adversarul unei echipe romanesti! Oficialii Viitorului confirma ipoteza incredibila: cu cine ar putea juca echipa lui Hagi

UEFA ar putea schimba adversarul unei echipe romanesti.

Viitorul stia ca va juca impotriva celor de la Antwerp in turul 2 preliminar al Europa League, insa acest lucru s-ar putea schimba. Viitorul ar putea juca cu Gent.

Exista un scandal legat de trucare de meciuri in Belgia, iar daca Mechelen, castigatoarea Cupei, va fi gasita vinovata de forurile belgine, intreaga configuratie a clasamentului se va modifica. Prin urmare si echipele care intra in competitiile europene se vor schimba.

"Am fost informati in momentul tragerii la sorti ca exista posibilitatea sa jucam cu Gent in loc de Antwerp. Totul depinde de o decizie ce se va lua in Belgia saptamana viitoare, cand va avea loc ultimul proces. Daca Mechelen va fi gasita vinovata si de aceasta ultima instanta, atunci adversara noastra va fi Gent", a spus Cristian Bivolaru pentru Ziare.com.