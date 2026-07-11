Cristiano Bergodi a luat parte sâmbătă la conferința de presă premergătoare partidei.

Cristiano Bergodi: ”Nu suntem victime sigure cu Universitatea Craiova!”

Antrenorul italian de pe banca celor de la U Cluj a transmis că echipa sa nu va fi o victimă sigură în meciul cu oltenii, chiar dacă formația din Bănie pleacă cu prima șansă având în vedere că este campioana en-titre.

”Eu sunt calm, nu mă entuziasmez repede şi nici nu mă descurajez. Sunt liniştit. Am trăit emoţii aici, la Craiova, dar acum e începutul sezonului, va fi un meci frumos.

Este o presiune pentru că este un trofeu şi va fi care pe care. E normal ca Universitatea Craiova să fie favorită, e campioana. A făcut eventul sezonul trecut, aşa că porneşte cu prima şansă, dar noi suntem acolo aproape, nu suntem victime sigure pe teren.

Jucătorii trebuie să fie liniştiţi, ei ştiu ce trebuie să facă pe teren, chiar dacă ultimul nostru meci aici nu ne-a adus o bucurie. Însă tot ceea ce am făcut sezonul trecut a fost o bucurie mare. Peste ultimul meci de la Craiova am trecut... după câteva zile a trecut totul, aşa e în fotbal.

Nu există să te uiţi înapoi, jucătorii sunt conştienţi, vor încerca să dea 100%. Fiind început de sezon, nici noi, dar nici ei nu sunt pregătiţi 100%, însă sperăm că va fi un meci frumos”, a spus Cristiano Bergodi la conferința de presă.

Bergodi speră ca U Cluj să înceapă noul sezon cu un trofeu după dezamăgirea suferită în finalul stagiunii trecute, însă italianul spune că un eșec în Supercupă nu îi ca descuraja pe elevii săi care speră să repete performanțele din sezonul trecut.

”Pentru noi urmează acum un sezon mai greu pentru că trebuie să îl confirmăm pe cel precedent. Iar acest lucru nu e niciodată uşor cu o echipă, care are tradiţie, dar care nu a câştigat în ultimul timp trofee.

Toţi trebuie să confirmăm, eu, jucătorii, toţi, aşa că ne pregătim cu încredere pentru noul sezon. Noi sperăm la un trofeu, sperăm chiar începând cu Supercupa de mâine. Dar o să luăm totul pas cu pas, nu vrem să ne gândim prea departe”, a mai spus antrenorul italian.