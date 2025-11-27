Chiar dacă nimic nu ar fi anunțat începutul dezastruos de sezon, având în vedere că Liverpool a fost campioană anul trecut la primul sezon cu Arne Slot (47 de ani) pe bancă, acum se pare că antrenorul olandez a ajuns într-un punct critic.



În presa britanică au apărut deja zvonuri potrivit cărora conducerea lui Liverpool ar lua serios în calcul o schimbare la nivelul băncii tehnice. Este cert faptul că rezultatul următoarei etape din Premier League, cu West Ham, va avea de cântărit în decizia șefilor de pe Anfield.



Arne Slot: ”Am primit sprijin din partea conducerii”



Până atunci, Slot a fost întrebat direct de jurnaliștii prezenți la meciul cu PSV despre soarta sa pe banca lui Liverpool, iar răspunsul a venit imediat. Olandezul spune că a primit deja susținerea conducerii și se gândește deja la ce are de făcut pe viitor.



„Am mult sprijin din partea conducerii. Ar fi minunat să putem inversa tendinţa şi să obţinem o victorie.



Dar criticile fac parte integrantă din meseria de antrenor atunci când rezultatele nu sunt la înălţime”, a spus antrenorul lui Liverpool, imediat după meci.



Fost antrenor la Feyenoord, Arne Slot a fost adus la Liverpool pentru a prelua echipa după ”mandatul” glorios al lui Jurgen Klopp. A început bine, cu titlu în primul sezon, iar până acum a bifat 48 de victorii în 76 de partide, la care se adaugă și nouă rezultate de egalitate, dar și 19 înfrângeri.



În următoarea etapă din Premier League, Liverpool va întâlni o altă echipă care se zbate pentru evitarea retrogradării. West Ham este pe locul 17, cu 11 puncte și este prima deasupra liniei. Meciul va fi duminică, în direct pe VOYO.

